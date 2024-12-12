Nissan, efsanevi GT-R R32'yi elektrikli versiyonuyla yeniden karşımıza çıkıyor. 2025 yılında tanıtılacak.

Nissan, elektrikli bir GT-R R32 hazırlıyor! Bu efsane modelin tamamen elektrikli versiyonu yakında tanıtılacak.

Nissan, elektrikli GT-R R32 için çalışmalarını sürdürüyor. Gönüllü mühendislerden oluşan bir ekip tarafından geliştirilen araç, 2025'te Tokyo Otomobil Fuarı'nda sergilenecek.

Elektrikli GT-R R32 geliyor

Bu proje Nissan'ın efsanevi spor otomobilini modern elektrifikasyonla yeniden yaratmayı hedefliyor. Görsel olarak, R32'nin orijinal haliyle büyük benzerlikler taşıyan bu elektrikli modelde, sis farlarının çıkarıldığı ve fren kaliperlerinin turuncu renkte olduğu gözlemleniyor.

Henüz teknik özellikler konusunda kesin bir bilgi verilmemiş olsa da, R32 GT-R EV'nin çift elektromotorlu bir yapıya sahip olması bekleniyor. Ariya Nismo modelinin güç ünitesine benzer şekilde, araçta yaklaşık 435 beygir güç ve 600 Nm tork sunulması olasılık dahilinde. Nissan'ın, içten yanmalı motorlardan ziyade elektrikli güce yatırım yapmasıyla birlikte, R36 modelinin de tamamen elektrikli olacağına dair güçlü ipuçları bulunuyor. Nissan'ın GT-R R32'yi elektrikli bir versiyonla yeniden çıkarması, markanın gelecekteki elektrikli araç yatırımlarının bir göstergesi de diyebiliriz.