Cupra fiyat listesi

Kamuoyunda daha çok Seat'ın özel donanım paketiymiş gibi görülen ancak başlı başına bir marka olan Cupra, aralık ayı güncel fiyat listesini açıkladı. Marka bu ay Terramar ile tam elektrikli Born'u ülkemize getirdi. Diğer modellerde ise sadece Ateca için zam yapıldığını görüyoruz.
Peki Cupra Aralık 2024 sıfır araba fiyatları ne durumda? Şimdi sizlere, Cupra'nın güncel fiyat listesinden bahsedeceğiz. Bu fiyatların markanın resmî internet sitesinden alındığını ve aylık olarak güncelleneceğini belirtelim.
Cupra araba fiyatları - Aralık 2024
|Model
|Kasım Başlangıç Fiyatı
|Aralık Başlangıç Fiyatı
|Yeni Leon
|1.995.000 TL
|1.995.000 TL
|Ateca
|2.100.000 TL
|2.200.000 TL
|Yeni Formentor
|2.180.000 TL
|2.180.000 TL
|Yeni Terramar
|-
|2.650.000 TL
|Born
|-
|1.890.000 TL
Yeni Terramar fiyatları - Aralık 2024
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.5 eTSI 150 HP, Hibrit
|Supreme, Otomatik
|2.650.000 TL
|1.5 eTSI 150 HP, Hibrit
|VZ-Line, Otomatik
|2.955.000 TL
Born fiyatları - Aralık 2024
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|150 kW (204 PS), Elektrikli
|-, Otomatik
|1.890.000 TL
Yeni Cupra Leon fiyatları - Aralık 2024
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.5 eTSI 150 HP, Hibrit
|-, Otomatik
|1.995.000 TL
|1.5 eTSI 150 HP, Hibrit
|VZ-Line, Otomatik
|2.250.000 TL
|2.0 TSI 300 PS, Benzinli
|VZ, Otomatik
|3.950.000 TL
Cupra Ateca fiyatları - Aralık 2024
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.5 TSI 150 HP, Benzinli
|-, Otomatik
|2.200.000 TL
Cupra Yeni Formentor fiyatları - Aralık 2024
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.5 eTSI 150 HP, Hibrit
|-, Otomatik
|2.180.000 TL
|1.5 eTSI 150 HP, Hibrit
|VZ-Line, Otomatik
|2.525.000 TL
|2.0 TSI 333 PS 4Drive, Benzinli
|VZ, Otomatik
|4.450.000 TL