Cupra fiyat listesi

Cupra, aralık ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyat listesini paylaştı. Marka bu ay itibarıyla biri tam elektrikli olan iki yeni otomobilini Türkiye'de satışa sunmuş durumda.

Kamuoyunda daha çok Seat'ın özel donanım paketiymiş gibi görülen ancak başlı başına bir marka olan Cupra, aralık ayı güncel fiyat listesini açıkladı. Marka bu ay Terramar ile tam elektrikli Born'u ülkemize getirdi. Diğer modellerde ise sadece Ateca için zam yapıldığını görüyoruz.

Peki Cupra Aralık 2024 sıfır araba fiyatları ne durumda? Şimdi sizlere, Cupra'nın güncel fiyat listesinden bahsedeceğiz. Bu fiyatların markanın resmî internet sitesinden alındığını ve aylık olarak güncelleneceğini belirtelim.

Cupra araba fiyatları - Aralık 2024

Model Kasım Başlangıç Fiyatı Aralık Başlangıç Fiyatı Yeni Leon 1.995.000 TL 1.995.000 TL Ateca 2.100.000 TL 2.200.000 TL Yeni Formentor 2.180.000 TL 2.180.000 TL Yeni Terramar - 2.650.000 TL Born - 1.890.000 TL

Yeni Terramar fiyatları - Aralık 2024

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.5 eTSI 150 HP, Hibrit Supreme, Otomatik 2.650.000 TL 1.5 eTSI 150 HP, Hibrit VZ-Line, Otomatik 2.955.000 TL

Born fiyatları - Aralık 2024

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 150 kW (204 PS), Elektrikli -, Otomatik 1.890.000 TL

Yeni Cupra Leon fiyatları - Aralık 2024

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.5 eTSI 150 HP, Hibrit -, Otomatik 1.995.000 TL 1.5 eTSI 150 HP, Hibrit VZ-Line, Otomatik 2.250.000 TL 2.0 TSI 300 PS, Benzinli VZ, Otomatik 3.950.000 TL

Cupra Ateca fiyatları - Aralık 2024

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.5 TSI 150 HP, Benzinli -, Otomatik 2.200.000 TL

Cupra Yeni Formentor fiyatları - Aralık 2024