Kafamızı çevirdiğimiz herhangi bir yerde, mavi ve tonlarında giyinmiş birini gördüğümüzde bu kişinin bir polis memuru olduğunu biliriz. Peki polisler neden mavi veya lacivert giyinirler?

"Özellikle mavi ve tonlarının tercih edilmesinin nedeni nedir?" "Başka bir deyişle, bu rengi özel kılan nedir?"

Gelin, açıklayalım.

Türkiye’de, ABD’de veya dünyanın herhangi bir ülkesinde polis kıyafetleri, büyük oranda mavinin tonlarından oluşur.

Bu üniformaların rengi, 19. yüzyılda ilk modern polis kuvvetlerinin ortaya çıkmasından bu yana değişmemiş, sabit kalmıştır. Mavi polis üniformaları aslında Londra’da ortaya çıkmıştır.

Londra Metropolitan Polisi, ilk gerçek polis gücü olarak kabul edilmiş ve 1829’da kurulduğunda, memurlara giymeleri için koyu mavi giysiler verilmiştir.

Bu dönem İngiliz askerleri, hâlihazırda kırmızı beyaz giydikleri için polisleri ordudan ayırmak adına mavi seçilmiştir. Sonrasında ABD’de ilk resmi polis gücü, 1845’te New York’ta kurulur ve Londra’nın polis memurlarının kullandığı mavi üniformalar, kısa sürede standart bir hâle gelir.

Elbette bu rengin tercih edilmesinin başka sebepleri de var.

Günümüzde polis memurları, pratik sebeplerden dolayı mavi giyerler. Örneğin koyu lacivert renk, geceleri şüphelileri takip ederken, polislerin fark edilmelerini zorlaştırır. Ayrıca mavi ve tonları, açık tonlara kıyasla lekeleri gizlemekte çok daha başarılıdır.

Tabii ki dünyanın her yerindeki tüm polis üniformaları tamamen aynı renkte değildir. Mavi, koyu mavi, lacivert, koyu lacivert veya nadiren farklı renklerde olabilir. Ancak tüm bu sebeplerden dolayı genellikle mavi ve tonları tercih edilir.

İlginizi çekebilir: