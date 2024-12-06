Polisler Neden Genellikle Mavi ya da Lacivert Üniforma Giyerler? (Öylesine Bir Seçim Değil!)

2 dk okuma süresi
1
0
0
0
0
Kafamızı çevirdiğimiz herhangi bir yerde, mavi ve tonlarında giyinmiş birini gördüğümüzde bu kişinin bir polis memuru olduğunu biliriz. Peki polisler neden mavi veya lacivert giyinirler?

"Özellikle mavi ve tonlarının tercih edilmesinin nedeni nedir?" "Başka bir deyişle, bu rengi özel kılan nedir?"

Gelin, açıklayalım.

Türkiye’de, ABD’de veya dünyanın herhangi bir ülkesinde polis kıyafetleri, büyük oranda mavinin tonlarından oluşur.

polis

Bu üniformaların rengi, 19. yüzyılda ilk modern polis kuvvetlerinin ortaya çıkmasından bu yana değişmemiş, sabit kalmıştır. Mavi polis üniformaları aslında Londra’da ortaya çıkmıştır. 

Londra Metropolitan Polisi, ilk gerçek polis gücü olarak kabul edilmiş ve 1829’da kurulduğunda, memurlara giymeleri için koyu mavi giysiler verilmiştir.

Bu dönem İngiliz askerleri, hâlihazırda kırmızı beyaz giydikleri için polisleri ordudan ayırmak adına mavi seçilmiştir. Sonrasında ABD’de ilk resmi polis gücü, 1845’te New York’ta kurulur ve Londra’nın polis memurlarının kullandığı mavi üniformalar, kısa sürede standart bir hâle gelir.

Elbette bu rengin tercih edilmesinin başka sebepleri de var.

polis

Günümüzde polis memurları, pratik sebeplerden dolayı mavi giyerler. Örneğin koyu lacivert renk, geceleri şüphelileri takip ederken, polislerin fark edilmelerini zorlaştırır. Ayrıca mavi ve tonları, açık tonlara kıyasla lekeleri gizlemekte çok daha başarılıdır.

Tabii ki dünyanın her yerindeki tüm polis üniformaları tamamen aynı renkte değildir. Mavi, koyu mavi, lacivert, koyu lacivert veya nadiren farklı renklerde olabilir. Ancak tüm bu sebeplerden dolayı genellikle mavi ve tonları tercih edilir. 

İlginizi çekebilir:
İLGİLİ HABER

Bazı Ülkelerde Polisler Neden Hâlâ At Üstünde Devriye Geziyor? (Türkiye'de de Var!)
İLGİLİ HABER

Amerikan Askeri Üniformalarında Bayrağın Normale Göre Ters Bir Şekilde Dikilmesinin İlginç Sebebi
İLGİLİ HABER

Eskiden Askeri Üniformalar Her Ülkede Farklı Renklerdeyken Ne Oldu da Hepsi Hâki Yeşili Oldu?

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
1
0
0
0
0
Emoji İle Tepki Ver
1
0
0
0
0

Sponsorlu - Uygulamaya yönlendirir

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
En Güncel Haberler