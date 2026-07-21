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Tahmin Platformu Polymarket'e Türkiye'de Erişim Engeli Getirildi!

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Aklınıza gelebilecek her konuda tahmin yapmanızı sağlayan Polymarket'e Milli Piyango İdaresi tarafından erişim engeli getirildi.

Tahmin Platformu Polymarket'e Türkiye'de Erişim Engeli Getirildi!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Kullanıcıların siyasetten spora, ekonomiden aklınıza gelebilecek herhangi bir olaya kadar her konu hakkında tahminlerde bulunabilmesini sağlayan ABD merkezli tahmin piyasası platformu Polymarket, yakın zamanda ülkemize gelmişti. Ancak platform, kısa sürede Türkiye’de yaptırımla karşılaştı.

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Polymarket, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) sorgu sisteminde de teyit edilen bilgilere göre Türkiye’de erişime resmen kapandı. Platform için bu kararın 16 Temmuz 2026 tarihinde alındığı görüldü.

İçerikten Görseller

Tahmin Platformu Polymarket'e Türkiye'de Erişim Engeli Getirildi!
Ekran Resmi 2026-07-21 06.18.31

Milli Piyango İdaresi tarafından alınan kararla kapatılmış

Ekran Resmi 2026-07-21 06.18.31

Karar, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından alındı. Milli Piyango İdaresi’nin 16 Temmuz 2026 tarihli ve 2026/10 sayılı kararı doğrultusunda, platformun ana alan adı olan “polymarket.com” adresi "yasa dışı bahis" düzenlemeleri ihlali gerekçesiyle kısıtlandı. Kararın ardından da Türkiye’deki kullanıcılar bağlantı hatalarıyla karşılaşmaya başladı. Biz de denediğimizde şu anda siteye ulaşılamadığını görüyoruz.

Dünyanın en büyük tahmin piyasası olarak nitelendirilen Polymarket, 2020 yılında ABD’de kurulmuştu ve kısa sürede çok popüler hâle gelmişti. Aklınıza gelebilecek her konuda tahmin yapıp kripto tabanlı şekilde para kazanmayı sağlaması onu insanların ilgi odağı hâline getirmişti.

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