Dünyanın en büyük yetişkin içerik platformlarından bir tanesi olan Pornhub'un başı, tecavüz ve istismar içerikleriyle dertte. Bir platform tarafından hazırlanan çevrimiçi kampanya, Pornhub'un kapatılması ve yetkililerinin yargılanmasını istiyor.

Dünyanın en popüler yetişkin içerik sitelerinden bir tanesi hiç şüphesiz Pornhub. Ücretsiz bir platform olarak karşımıza çıkan Pornhub, kimi ülkelerde yasaklı olsa da istenildiği takdirde kolaylıkla erişilebiliyor. 6 milyondan fazla pornografik içeriğin yer aldığı Pornhub, geçtiğimiz yıl 42 milyardan fazla ziyaretçi toplamayı başararak ne kadar büyük bir platform olduğunu herkese ispatladı.

Pornhub şimdi ise tecavüz ve istismar içerikleriyle gündemde. İddialara göre platform, bu tarz içeriklerde yeterli hassasiyeti göstermiyor ve söz konusu durumlardan etkilenen kimseler, Pornhub'a başvurup videolarının kaldırılmasını istediklerinde de hayli zorlanıyorlar. Üstelik bu konuyla ilgili olarak bir kampanya da başlatıldı. Bu kampanya şu ana dek 350 binden fazla kişi tarafından desteklenmiş durumda.

Söz konusu kampanya, ABD merkezli "Exodus Cry" isimli bir platform tarafından başlatıldı ve dünyadaki pek çok ülkeden kesimler, bu kampanyayı desteklemeye başladılar. Söz konusu kampanya kapsamında istenilen şey ise Pornhub'un kapatılıp, yöneticilerinin konuyla ilgili olarak yargılanması yönünde. Hem bu kampanyayı başlatan Exodus Cry hem de Pornhub, konuyla ilgili bazı açıklamalar yaptı.

Exodus Cry'nin kurucusu Laila Mickelwait, porno sektörünün bir numaralı ismi olan Pornhub'ın kurucusunun bu durumu hiç de önemsemediğini ifade ediyor. Mickelwait'in iddialarına göre platform, 6 milyondan fazla içeriğe sahip olmasına ve milyonlarca dolar para kazanmasına rağmen içeriklerde yer alan kimselerin yaşını veya rızasını gözetecek bir sisteme sahip değil.

Pornhub'ın kurucu şirketi olan MindGeek, yaptığı açıklamalarda suçlamaların tümünü reddetti. Yasadışı içerikleri platformdan kaldırmak için kapsamlı bir protokole sahip olduklarını belirten MindGeek, yıllardır bu konunun üzerinde düştüklerini ve gerekli çalışmaları büyük bir bağlılıkla sürdürdüklerini ifade ediyor. Ancak kampanya sahibi olan Exodus Cry, ellerinde delillerin olduğunu ifade ederek bu açıklamaları kabul etmiyor.

Açık konuşmak gerekirse Exodus Cry, Pornhub'a karşı açtığı savaşta çok ciddi delillere sahip. Örneğin; geçtiğimiz ekim ayında tecavüze uğradığı iddia edilen 15 yaşındaki küçük bir kız çocuğunun videosu, Pornhub'da bulunuyordu. Pornhub yetkilileri, söz konusu olay açığa çıktıktan sonra videoyu platformdan kaldırdı. Ancak bu süreçte video, binlerce kez izlenmişti.

Pornhub'la ilgili iddialar bu kadarla sınırlı değil. BBC tarafından hazırlanan bir haberde, 14 yaşında tecavüze uğramış bir kızın görüntülerinin Pornhub'da yer aldığı belirtildiği. BBC'nin iddialarına göre Pornhub, söz konusu videonun kaldırılması için küçük kızı hayli uğraştırmıştı. Uzunca bir süre platformda kalan video, tepkilerin ardından kaldırıldı.

İnternet üzerinden başlatılan kampanyanın ne kadar destekçi toplayabileceği şu an için bilinmiyor. Ayrıca bu kampanyanın yetkililer tarafından ciddiye alınıp alınmayacağı da henüz netleşmiş değil. Pornhub'un başı, ilerleyen dönemlerde bu konuyla ilgili daha çok ağrıyacak ve birkaç kez daha haberlerimize konu olacakmış gibi görünüyor.

Eğer sizler de Pornhub'a yönelik olarak bu kampanya ile ilgili detaylı bilgi sahibi olmak ya da bu kampanyaya destek vermek isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.