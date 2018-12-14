App Store'da yayınlanan uygulamalar konusunda oldukça hassas bir politika izleyen Apple, Tumblr'a yeniden yeşil ışık yaktı.

Geçtiğimiz haftalarda platformda çeşitli pornografik materyaller bulunduğu ve bunlara müdahale edilmediği gerekçesiyle Tumblr'ı App Store'dan tek kalemde silen Apple, ünlü sosyal medya platformunun yeniden App Store'da yer almasına izin verdi.

Birkaç gün önce Tumblr yönetimi, konuyla ilgili radikal kararlar almış ve yetişkinlere yönelik cinsel içeriklerin tamamen platformdan kaldıracağını açıklamıştı. Her ne kadar kullanıcılar +18 içeriklerin tamamına yakınına erişim sağlayabilse de Apple, Tumblr ile yaptığı görüşmelerde ikna olmuşa benziyor.

Tumblr, tıpkı kaldırılmadan önce olduğu gibi App Store'a +17 sınırlamasıyla geldi. Tumblr yönetimi, uygulamanın geri dönüşü ve Apple ile yapılan görüşmeler hakkında bilgi vermedi ve sade bir açıklama ile yetindi: "Tumblr'ın iOS uygulaması App Store'a geri döndü ve indirilebilir durumda. Herkese sabrı için teşekkür ederiz."