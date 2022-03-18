Porsche'un CEO'su Oliver Blume yeni projeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Apple ile yeni bir iş birliği yapacağı iddia edilen Porsche'un F1'e girip girmeyeceğiyle ilgili de yeni açıklamalar geldi.

Porsche’un geçtiğimiz günlerde Pixar’la yaptığı iş birliğini hatırlarsınız. Pixar ile ortak bir tasarıma imza atarak ‘Arabalar’ filmindeki Sally karakterini gerçeğe dönüştürecek olan Porsche, yeni anlaşmalar ve projelerle tekrar gündeme geldi.

Porsche ve Apple’ın birbirine oldukça yakın olduğu sıkça yeni iş birlikleriyle gündeme geliyorlar. Durum böyleyken de yeni bir projede birlikte çalışmaları çok da şaşırtıcı olmayacaktır. İddialara göre de Porsche’un yöneticileri, Apple’ı ve bazı teknoloji şirketlerini daha ziyaret ederek yeni projeler için görüştü.

Porsche ve Apple yeni projelerle karşımıza çıkabilir

Porsche’un yıllık sonuçlararıyla ilgili geçtiğimiz günlerde düzenlenen bir konferansta CEO’su Oliver Blume’un yaptığı açıklamalar, yeni projelerle ilgili Apple ile anlaşmış olabilecekleri ihtimalini de güçlendirdi. Blume, yaptığı konuşmada “Zaten Apple CarPlay’imiz var, bunu genişleteceğiz” cümlesine yer verirken, gelecekteki projelerle ilgili konuşmak için erken olduğunu da sözlerine ekledi. Porsche Geçtiğimiz günlerde Apple’ın geliştirmekte olduğu Apple Car projesinde yaşadığı sıkıntılardan bahsetmiştik. Bu sebeple belki de Porsche ve Apple, Apple Car veya olası yeni projelerde iş birliği yaparak yeni bir otomobil veya yeni otomobil teknolojileri üzerinde yeniden birlikte çalışabilir.

Bununla birlikte Blume, merak edilen başka bir konuyla ilgili de yeni açıklamalarda bulundu. Porsche ve Audi’nin F1’e katılıp katılmayacağı hala gizemini koruyan bir konu. Alman gazetesi Frankfurter Allgemeine Zeitung'un haberine göre, her iki şirketinde Şubat ayının sonuna kadar F1 konusunda bir karara varacağı düşünülüyordu. Porsche CEO'su Oliver Blume'dan da beklenen açıklama geldi ancak hala durum belirsiz gibi görünüyor. Blume, bu konuda henüz bir karar verilmediğini ancak girmeyi düşündüklerini söyledi. Belli ki Porsche da şirket içerisinde kafa karışıklıkları yaşıyor. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz, Porsche F1'e girer mi veya Porsche ve Apple ne gibi projelerle karşımıza çıkabilir?