Sevilen animasyon film Arabalar, bir dönemi kasıp kavurmuş ve hemen hemen herkes tarafından çok sevilmişti. Filmin sevilen karakteri Sally, Porsche ve Pixar işbirliğiyle gerçeğe dönüşmeye hazırlanıyor.

Porsche, çıkarttığı birçok otomobil modeliyle ses getirmeye devam ediyor. Son olarak çıkarttığı devasa SUV modeli Macan T ile gündeme gelen Porsche, kullanıcılarına iç kısımda da devasa bir yaşam alanı sunuyor. Kullanıcılarına sunduğu konfor ve üst düzey sürüş keyfini yeni arabalarında arttırarak devam ettiren Porsche, yeni projesi ise ile de büyük ses getirecek gibi görünüyor.

Bir dönemi kasıp kavuran 'Arabalar' filmini hatırlarsınız. Film çıktığı dönemde büyük bir patlama yapmış, oyuncakları üretilmiş, hatta Arabalar hayranları yarış oyunlarında filmdeki arabalara benzer modifiyeler tasarlamıştı. Porsche’dan yaptığımız modifiyeleri gerçeğe dönüştürecek bir hamle geldi.

Arabalar filmindeki Sally, gerçeğe dönüşüyor

Biliyorsunuz ki filmdeki Sally karakteri zaten Porsche’un 911 Carrera modeli olarak karşımıza çıkıyordu. Porsche da sevilen karakteri gerçeğe dönüştürmek için çalışmalarına başladı. Üretilecek olan bu otomobil Pixar ekibinin de yardımlarıyla Porsche Exclusive Manufaktur ve Style Porsche tarafından tasarlanıyor. Günlük kullanıma uygun olacağı açıklanan otomobilin, tabii ki ön camında Sally’nin gözleri yerine önümüzü görebilmemiz için standart bir cam koyulacak.

Oyuncak gibi görünen ve bir çoğumuzu zamanda yolculuğa çıkartan araç 992 nesil bir 911 Carrera olarak karşımıza çıkacak. İddialara göre Porsche, bu araç için özel birçok parça kullanacak ve kendisi gibi özel detaylara sahip olacak. Sally’nin dövmesiyle birlikte, bu araç için özel jantlara da tasarıma yer verilecek. Pixar ve Porsche işbirliğiyle tasarlanan Sally’nin bu modern yorumu, birçok insanın da hayalini gerçekleştirmekle birlikte aynı zamanda Sally’nin karakteriyle de benzer bir amaca hizmet edecek. Hatırlarsınız ki Sally başkalarına yardım etmeyi çok seven bir karakterdi ve bu özelliği de Porsche tarafından unutulmadı.

Sally'nin yardımsever kişiliği de unutulmadı

Porsche gibi bir firmadan insanların beklentisi de çok yüksek olacaktır haliyle ancak sonuç olarak ortaya çıkan araç Sally’nin trafik kazası geçirmiş haline benzese bile Porsche bir konuda gönlümüzü çoktan kazandı. Porsche, açık artırmayla satılacak olan aracın tüm gelirleri BMMYK (Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği) aracılığıyla Ukrayna’da işgalden etkilenen çocuklara ve ailelerine yardım edilmesi için bağışlayacak.

BMMYK ABD İcra Direktörü ve CEO’su Anne-Marie Grey projeyle ilgili açıklamasında “Ukrayna’dan kaçmak zorunda kalanların çoğu, aralarında refakatsiz çocuklar ve ebeveynlerinden ayrılmış olanlar da dahil olmak üzere kadın ve çocuklardır… Bu insanların güvenliklerini ve korumalarını sağlamak için cömertçe adım atan Porsche ve Pixar Animtion Studios gibi şirketlerin kritik desteğiyle önümüzdeki aylar için umut besliyoruz” sözlerine yer verdi.

Aracın ne zaman ve nerede satışa sunulacağı henüz kesinleşmiş değil. Porsche ve Pixar'ın güzel bir iş ortaya çıkartacağından şüphemiz yok. Özellikle Porsche’un Sally’nin sadece görünüşüne değil, yardımsever kişiliğine de benzer bir iş yapması oldukça ince düşünülmüş ve hoş bir durum.