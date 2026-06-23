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Mercedes, BMW, Maserati... Premium Araçların Güncel Fiyat Listesi - 2026

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2026 premium otomobil fiyat listesi, Mercedes-Benz, BMW, Maserati ve diğer lüks markaların güncel modellerini bir araya getiriyor. Premium segmentteki fiyatlar, kampanyalar ve yeni modellerle ilgili tüm detaylar bu içerikte yer alıyor.

Mercedes, BMW, Maserati... Premium Araçların Güncel Fiyat Listesi - 2026
Deniz Şen Deniz Şen /

Lüks otomobil segmenti, yenilenen modelleri, gelişmiş teknolojileri ve geniş ürün gamıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Mercedes-Benz, BMW, Maserati, Audi, Porsche, Lexus ve Land Rover gibi premium markalar; sedan, SUV ve spor otomobil kategorilerinde farklı ihtiyaçlara hitap eden seçenekler sunuyor.

Bu içerikte de 2026 Haziran'a ait premium araç fiyat listeleri, güncel kampanyalar ve markalara özel avantajlar bir araya geliyor. Mercedes-Benz’in konfor odaklı modellerinden BMW’nin sportif karakterine, Maserati’nin İtalyan zarafetinden Porsche’nin performans odaklı dünyasına kadar lüks otomobil segmentindeki en güncel fiyatları ve fırsatları inceleyebilirsiniz.

İçerikten Görseller

Mercedes, BMW, Maserati... Premium Araçların Güncel Fiyat Listesi - 2026
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Alfa Romeo Junior Elettrica +5

Mercedes Haziran 2026 fiyat listesi

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Model İsmi Güncel Fiyatı Kampanyalı Fiyatı
A-Serisi 3.222.000 TL -
CLA 4.191.000 TL -
C-Serisi 6.358.000 TL -
C-Serisi All-Terrain 6.002.000 TL -
E-Serisi 8.349.000 TL -
S-Serisi 21.035.000 TL -
EQA 4.345.000 TL -
GLA 4.619.500 TL -
GLB 4.350.000 TL -
GLC 6.950.000 TL -
GLC Coupé 7.341.000 TL -
GLE 13.465.000 TL -
GLE Coupé 13.940.000 TL -
GLS 21.315.000 TL -
EQE 5.930.500 TL -
EQS 10.108.500 TL -
G-Serisi 15.715.000 TL -
Mercedes-AMG GT 16.675.000 TL -
Mercedes-AMG SL 16.772.500 TL -
Mercedes-Maybach S-Serisi 30.378.000 TL -
Mercedes-Maybach GLS 31.665.000 TL -
Mercedes-Maybach SL 38.034.000 TL -

Audi Haziran 2026 fiyat listesi

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Model İsmi Güncel Fiyatı (Haziran 2026) Kampanyalı Fiyatı
A3 3.519.107 TL -
Q2 3.636.983 TL -
Q4 e-tron 4.604.572 TL -
Yeni Q3 5.170.676 TL -
Yeni A5 7.831.935 TL -
A6 e-tron 7.944.430 TL -
Q6 e-tron 9.090.393 TL -
Yeni A6 10.255.423 TL -
Q7 11.282.146 TL -
Yeni e-tron GT 11.781.186 TL -
Q8 13.373.793 TL -
A8 23.810.860 TL -

BMW Haziran 2026 fiyat listesi

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Model İsmi Güncel Fiyatı (Mayıs 2026) Kampanyalı Fiyatı
BMW 1 Serisi 3.724.500 TL -
BMW 2 Serisi 4.152.800 TL -
BMW 3 Serisi 5.464.000 TL -
BMW 4 Serisi 6.511.700 TL -
BMW 5 Serisi 8.479.100 TL -
BMW 7 Serisi 20.590.400 TL -
BMW X1 4.753.800 TL -
BMW X2 5.544.400 TL -
BMW X3 6.853.400 TL -
BMW X5 17.751.100 TL -
BMW X6 17.790.400 TL -
BMW X7 22.164.200 TL -
BMW Z4 8.384.800 TL -
BMW M Modelleri 8.217.300 TL -
BMW i4 5.373.800 TL -
BMW i5 7.092.500 TL -
BMW i7 14.016.800 TL -
BMW iX1 4.064.300 TL -
BMW iX2 4.498.600 TL -
BMW iX3 6.469.800 TL -
BMW iX 10.233.700 TL -

Alfa Romeo Haziran 2026 fiyat listesi

Alfa Romeo Junior Elettrica

Model İsmi Güncel Fiyatı (Haziran 2026) Kampanyalı Fiyatı
Junior Elettrica 2.474.300 TL -
Junior Ibrida 2.668.200 TL -
Tonale 3.296.200 TL -

Land Rover Haziran 2026 fiyat listesi

RANGE ROVER EVOQUE

Model İsmi Güncel Fiyatı (Haziran 2026) Kampanyalı Fiyatı
Range Rover Evoque 6.346.495 TL -
Discovery Sport 8.017.474 TL -
Range Rover Velar 10.894.436 TL -
Defender 13.720.450 TL -
Discovery 16.217.737 TL -
Range Rover Sport 23.017.071 TL -
Range Rover 26.689.551 TL -

DS Haziran 2026 fiyat listesi

DS7

Model İsmi Güncel Fiyatı (Haziran 2026) Kampanyalı Fiyatı
N°4 3.070.000 TL -
DS 7 4.089.850 TL -

Lexus Haziran 2026 fiyat listesi

Lexus LBX

Model İsmi Güncel Fiyatı (Haziran 2026) Kampanyalı Fiyatı
LBX Hybrid 3.150.000 TL -
NX Hybrid 7.615.000 TL -
RX Hybrid 10.740.000 TL -
RX Performans Hybrid 12.525.000 TL -
LM Hybrid 17.265.000 TL -

MINI Haziran 2026 fiyat listesi

Elektrikli MINI Countryman E

Model İsmi Güncel Fiyatı (Haziran 2026) Kampanyalı Fiyatı
Tamamen Elektrikli MINI Countryman E 2.493.500 TL -
MINI Cooper 5 Kapı 3.103.200 TL -
MINI Cooper 3 Kapı 3.245.200 TL -
MINI Countryman C 3.780.100 TL -
MINI Cooper S Cabrio 4.918.200 TL -
Tamamen Elektrikli MINI Countryman SE ALL4 5.533.400 TL -
MINI John Cooper Works 5.743.500 TL -
MINI John Cooper Works Cabrio 5.997.100 TL -
MINI Countryman S ALL4 6.451.100 TL -
MINI John Cooper Works Countryman ALL4 6.999.600 TL -

Volvo Haziran 2026 fiyat listesi

Volvo EX30

Model İsmi Güncel Fiyatı (Haziran 2026) Kampanyalı Fiyatı
EX30 2.436.910 TL -
EX30 Cross Country 3.758.544 TL -
EX40 3.925.994 TL -
EC40 4.409.184 TL -
V60 5.478.326 TL -
XC60 6.703.921 TL -
XC90 10.594.384 TL -

Liste güncellenecektir...

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Araba Mercedes BMW

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