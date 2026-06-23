Lüks otomobil segmenti, yenilenen modelleri, gelişmiş teknolojileri ve geniş ürün gamıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Mercedes-Benz, BMW, Maserati, Audi, Porsche, Lexus ve Land Rover gibi premium markalar; sedan, SUV ve spor otomobil kategorilerinde farklı ihtiyaçlara hitap eden seçenekler sunuyor.
Bu içerikte de 2026 Haziran'a ait premium araç fiyat listeleri, güncel kampanyalar ve markalara özel avantajlar bir araya geliyor. Mercedes-Benz’in konfor odaklı modellerinden BMW’nin sportif karakterine, Maserati’nin İtalyan zarafetinden Porsche’nin performans odaklı dünyasına kadar lüks otomobil segmentindeki en güncel fiyatları ve fırsatları inceleyebilirsiniz.
İçerikten Görseller
Mercedes Haziran 2026 fiyat listesi
|Model İsmi
|Güncel Fiyatı
|Kampanyalı Fiyatı
|A-Serisi
|3.222.000 TL
|-
|CLA
|4.191.000 TL
|-
|C-Serisi
|6.358.000 TL
|-
|C-Serisi All-Terrain
|6.002.000 TL
|-
|E-Serisi
|8.349.000 TL
|-
|S-Serisi
|21.035.000 TL
|-
|EQA
|4.345.000 TL
|-
|GLA
|4.619.500 TL
|-
|GLB
|4.350.000 TL
|-
|GLC
|6.950.000 TL
|-
|GLC Coupé
|7.341.000 TL
|-
|GLE
|13.465.000 TL
|-
|GLE Coupé
|13.940.000 TL
|-
|GLS
|21.315.000 TL
|-
|EQE
|5.930.500 TL
|-
|EQS
|10.108.500 TL
|-
|G-Serisi
|15.715.000 TL
|-
|Mercedes-AMG GT
|16.675.000 TL
|-
|Mercedes-AMG SL
|16.772.500 TL
|-
|Mercedes-Maybach S-Serisi
|30.378.000 TL
|-
|Mercedes-Maybach GLS
|31.665.000 TL
|-
|Mercedes-Maybach SL
|38.034.000 TL
|-
Audi Haziran 2026 fiyat listesi
|Model İsmi
|Güncel Fiyatı (Haziran 2026)
|Kampanyalı Fiyatı
|A3
|3.519.107 TL
|-
|Q2
|3.636.983 TL
|-
|Q4 e-tron
|4.604.572 TL
|-
|Yeni Q3
|5.170.676 TL
|-
|Yeni A5
|7.831.935 TL
|-
|A6 e-tron
|7.944.430 TL
|-
|Q6 e-tron
|9.090.393 TL
|-
|Yeni A6
|10.255.423 TL
|-
|Q7
|11.282.146 TL
|-
|Yeni e-tron GT
|11.781.186 TL
|-
|Q8
|13.373.793 TL
|-
|A8
|23.810.860 TL
|-
BMW Haziran 2026 fiyat listesi
|Model İsmi
|Güncel Fiyatı (Mayıs 2026)
|Kampanyalı Fiyatı
|BMW 1 Serisi
|3.724.500 TL
|-
|BMW 2 Serisi
|4.152.800 TL
|-
|BMW 3 Serisi
|5.464.000 TL
|-
|BMW 4 Serisi
|6.511.700 TL
|-
|BMW 5 Serisi
|8.479.100 TL
|-
|BMW 7 Serisi
|20.590.400 TL
|-
|BMW X1
|4.753.800 TL
|-
|BMW X2
|5.544.400 TL
|-
|BMW X3
|6.853.400 TL
|-
|BMW X5
|17.751.100 TL
|-
|BMW X6
|17.790.400 TL
|-
|BMW X7
|22.164.200 TL
|-
|BMW Z4
|8.384.800 TL
|-
|BMW M Modelleri
|8.217.300 TL
|-
|BMW i4
|5.373.800 TL
|-
|BMW i5
|7.092.500 TL
|-
|BMW i7
|14.016.800 TL
|-
|BMW iX1
|4.064.300 TL
|-
|BMW iX2
|4.498.600 TL
|-
|BMW iX3
|6.469.800 TL
|-
|BMW iX
|10.233.700 TL
|-
Alfa Romeo Haziran 2026 fiyat listesi
|Model İsmi
|Güncel Fiyatı (Haziran 2026)
|Kampanyalı Fiyatı
|Junior Elettrica
|2.474.300 TL
|-
|Junior Ibrida
|2.668.200 TL
|-
|Tonale
|3.296.200 TL
|-
Land Rover Haziran 2026 fiyat listesi
|Model İsmi
|Güncel Fiyatı (Haziran 2026)
|Kampanyalı Fiyatı
|Range Rover Evoque
|6.346.495 TL
|-
|Discovery Sport
|8.017.474 TL
|-
|Range Rover Velar
|10.894.436 TL
|-
|Defender
|13.720.450 TL
|-
|Discovery
|16.217.737 TL
|-
|Range Rover Sport
|23.017.071 TL
|-
|Range Rover
|26.689.551 TL
|-
DS Haziran 2026 fiyat listesi
|Model İsmi
|Güncel Fiyatı (Haziran 2026)
|Kampanyalı Fiyatı
|N°4
|3.070.000 TL
|-
|DS 7
|4.089.850 TL
|-
Lexus Haziran 2026 fiyat listesi
|Model İsmi
|Güncel Fiyatı (Haziran 2026)
|Kampanyalı Fiyatı
|LBX Hybrid
|3.150.000 TL
|-
|NX Hybrid
|7.615.000 TL
|-
|RX Hybrid
|10.740.000 TL
|-
|RX Performans Hybrid
|12.525.000 TL
|-
|LM Hybrid
|17.265.000 TL
|-
MINI Haziran 2026 fiyat listesi
|Model İsmi
|Güncel Fiyatı (Haziran 2026)
|Kampanyalı Fiyatı
|Tamamen Elektrikli MINI Countryman E
|2.493.500 TL
|-
|MINI Cooper 5 Kapı
|3.103.200 TL
|-
|MINI Cooper 3 Kapı
|3.245.200 TL
|-
|MINI Countryman C
|3.780.100 TL
|-
|MINI Cooper S Cabrio
|4.918.200 TL
|-
|Tamamen Elektrikli MINI Countryman SE ALL4
|5.533.400 TL
|-
|MINI John Cooper Works
|5.743.500 TL
|-
|MINI John Cooper Works Cabrio
|5.997.100 TL
|-
|MINI Countryman S ALL4
|6.451.100 TL
|-
|MINI John Cooper Works Countryman ALL4
|6.999.600 TL
|-
Volvo Haziran 2026 fiyat listesi
|Model İsmi
|Güncel Fiyatı (Haziran 2026)
|Kampanyalı Fiyatı
|EX30
|2.436.910 TL
|-
|EX30 Cross Country
|3.758.544 TL
|-
|EX40
|3.925.994 TL
|-
|EC40
|4.409.184 TL
|-
|V60
|5.478.326 TL
|-
|XC60
|6.703.921 TL
|-
|XC90
|10.594.384 TL
|-
Liste güncellenecektir...