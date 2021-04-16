İş ve okul hayatında davamlı sunum yapmak zorunda kalanlar ancak Microsoft PowerPoint dışında farklı ve daha kullanışlı sunum hizmetleri arayanlar, çevrimiçi ve ücretsiz sunum hazırlama hizmeti sunan Prezi internet sitesi üzerinden alışılmışın dışında sunumlar hazırlayarak kolayca düzenleme ve paylaşım yapabilirler.

Oldukça erken yaşlarda sunum yapma kavramı ile karşılaşıyoruz. Kalabalığın önüne çıkıp yapılan işi sunma olayı giderek hem okul hem de iş hayatında yaygınlaşıyor. Teknoloji ile birlikte yapılan sunumlar yalnızca içerik değil, görsel anlamda da zenginleşmek zorunda kaldı. Microsoft PowerPoint gibi hem ücretli hem de görece zahmetli bir program kullanmak yerine Prezi gibi çevrimiçi ve ücretsiz sunum hizmetlerini kullanabilirsiniz.

Prezi, çevrimiçi olarak kullanıldığı için sunumlarınıza her yerden erişebiliyor, düzenleme yapabiliyor ve dilediğiniz kişilerle paylaşabiliyorsunuz. Prezi sunum hizmetinin çevrimiçi kullanılıyor olmasının diğer bir avantajı da farklı çevrimiçi hizmetlerle senkronize şekilde kullanabiliyor olmanız. Sunumlarında farklı bir hava yakalamak isteyenler için Prezi nedir, nasıl kullanılır sorularını yanıtladık ve bilmeniz gereken detayları anlattık.

Prezi nedir?

Prezi; 2009 yılından beri hizmet veren, çevrimiçi sunum hazırlama ve paylaşma hizmetidir. Standart sunum hazırlama programlarına benzese de, pek çok farklı özelliği ile dikkat çekiyor. Temel kullanım için herhangi bir ücret ödemeniz gerekmeyen Prezi’yi daha etkin kullanmak için ücretli paketleri inceleyebilirsiniz.

Prezi temel ücretsiz hizmeti ile çevrimiçi olarak sunum hazırlayabilir, düzenleyebilir, düzenlemelerinizin anlık olarak görüldüğü paylaşımlar yapabilir ve diğer çevrimiçi hizmetler ile senkronize olarak kullanabilirsiniz. Prezi mobil uygulaması sayesinde sunumlarınıza mobil cihazlarınız üzerinden ulaşmanız da mümkün. İnternet sitesinin İngilizce olarak hizmet verdiğini hatırlatmakta yarar var.

Prezi ile nasıl sunum yapılır?

Adım #1: Buradan Prezi internet sitesini açın.

Buradan Prezi internet sitesini açın. Adım #2: Log In butonuna tıklayın.

Log In butonuna tıklayın. Adım #3: Sizden istenilen bilgileri girerek bir hesap oluşturun.

Sizden istenilen bilgileri girerek bir hesap oluşturun. Adım #4: New Prezi butonu ile yeni bir sunum oluşturmak için ilk adımı atın.

New Prezi butonu ile yeni bir sunum oluşturmak için ilk adımı atın. Adım #5: Bir tema seçin ve Use Template butonuna tıklayın.

Bir tema seçin ve Use Template butonuna tıklayın. Adım #6: Insert sekmesinden sunuma eklemek istediğiniz materyalleri seçin.

Insert sekmesinden sunuma eklemek istediğiniz materyalleri seçin. Adım #7: Customize sekmesi ile arka plan belirleyin.

Customize sekmesi ile arka plan belirleyin. Adım #8: Yazı yazmak için boş bir alana tıklayın ve metninizi ekleyin.

Yazı yazmak için boş bir alana tıklayın ve metninizi ekleyin. Adım #9: Slaytları sol menüden kontrol edebilirsiniz.

Slaytları sol menüden kontrol edebilirsiniz. Adım #10: Sunumunuzu tamamladıktan sonra Prezi hesabınıza kaydedin.

Sunumunuzu tamamladıktan sonra Prezi hesabınıza kaydedin. Adım #11: Paylaş butonu ile hazırladığınız sunumu farklı platformlarda paylaşabilirsiniz.

Paylaş butonu ile hazırladığınız sunumu farklı platformlarda paylaşabilirsiniz. Adım #12: Hazırladığınız sunumlara daha sonra Prezi profil sayfanız üzerinden ulaşabilirsiniz.

Prezi ile sunum nasıl yapılır sorusunun yanıtını genel olarak bu şekilde verebiliriz. Ancak tüm platformlar gibi Prezi de içinde gizli cevherler barındıran bir madendir. Hesap oluşturarak boş bir sunum dosyası açtıktan sonra biraz kurcalayarak sunumunuzu size özel hale getirecek özellikleri keşfederek kullanabilirsiniz.

Yukarıdaki adımları izleyerek hazırlayacağınız ve paylaşacağınız bir sunum için herhangi bir ücret ödemenize gerek yok. Daha farklı ve gelişmiş seçenekler için Prezi ücretli paketlerini inceleyebilirsiniz. Ancak sık sık değil de arada sırada sunum hazırlayan kullanıcılar için temel ücretsiz paket oldukça yeterli bir kullanım alanı sunuyor.

Prezi öne çıkan özellikleri:

Prezi ile hazırladığınız sunumlara YouTube videoları ekleyebilirsiniz.

PowerPoint’ten alışık olduğunuz tüm metin şekillerini ve sembolleri Prezi sunumlarınıza ekleyebilirsiniz.

Cihazlarınızda yüklü olan ya da internet dünyasındaki resim ve animasyonları Prezi sunumlarınıza ekleyebilirsiniz.

Prezi sunumlarınıza ekleyebilirsiniz. Ücretli aboneliklerde sunumlara ses, video ve grafik ekleme özelliği var.

Hazır şablonlar ile çok daha hızlı sunumlar hazırlayın.

Şablon kullanmak istemiyorsanız kendi tasarımlarınızı oluşturabilirsiniz.

oluşturabilirsiniz. İnternete bağlanabilen her cihazdan prezi sunumlarınıza ulaşabilirsiniz.

İnternete bağlanabilen her cihazdan prezi sunumlarınızı düzenleyebilirsiniz.

İnternete bağlanabilen her cihazdan prezi sunumlarınızı paylaşabilirsiniz.

Hazırladığınız sunumlar Prezi sunucularına kaydedilir.

Hazırladığınız sunumlar siz silmediğiniz sürece Prezi sunucularında saklanmaya devam eder.

Prezi sunumlarınızı bağlantı linki ile dilediğiniz platformda paylaşabilirsiniz.

dilediğiniz platformda paylaşabilirsiniz. Masaüstü uygulaması ile Prezi’yi daha verimli kullanabilirsiniz.

Prezi iOS ve Android mobil uygulamaları ile sunumlarınıza mobil cihazlar üzerinden de erişebilirsiniz.

Prezi çevrimiçi sunum hazırlama hizmetinin genel olarak öne çıkan birkaç temel özelliği bulunuyor. Kullandıkça farklı özelliklerini de keşfedebilirsiniz ancak temel olarak bu özelliklerden anlaşılan, herhangi bir ücret ödemeden çevrimiçi olarak işimizi fazlasıyla görecek slaytlar hazırlayabiliyor olmamızdır.

Prezi kullanılır mı?

Her şey iyi güzel de peki bu Prezi kullanır mı, işe yarar bir hizmet mi? İş ya da okul hayatı için hazırladığımız sunumlarda genel olarak bir tema belirliyor, metin yazıyor, metin arka planı belirliyor, birkaç görsel ekliyor ve hoş bir sunum hazırlıyoruz. Microsoft PowerPoint programına ücret ödeyerek bunları yapmaktansa Prezi ile ücretsiz olarak yapmak çok daha mantıklı.

Prezi ile kıyaslayabileceğimiz bir de online PowerPoint hizmeti var. İkisi de ücretsiz ve çevrimiçi olarak hizmet veriyorlar. Öne çıkan özelliklerine baktığımızda ise ücretsiz olarak verdikleri hizmetin temel olarak benzer olduğunu söyleyebiliriz. Bu noktada tercih tamamen kullanıcı alışkanlıklarınıza bağlı olarak size kalıyor.

Prezi’nin farklı çevrimiçi hizmetlerle senkronize çalışıyor olması ve sunumlara YouTube videosu ekleme gibi özellikler sunması son derece dikkat çekici. Üstelik mobil uygulamaları ve masaüstü uygulaması da son derece kullanışlı. Eğer sunumu siz yapmayacak, yalnızca karşı tarafa göndereceksiniz pek bilinmeyen bir hizmet olduğu için herkes tarafından anlaşılmayabilir ve bu nedenle farklı sorunlar doğurabilir.

Her şeye rağmen, öne çıkan özellikleri ile birlikte düşündüğümüz zaman alıştığımız sunum hazırlama programlarından çok daha yenilikçi olduğunu söylemek mümkün. Bu nedenle sunumlarında yeni bir hava yakalamak isteyen ve çevrimiçi hizmetleri kullanmayı seven kullanıcıların tercih edebileceği bir çevrimiçi sunum hizmeti olduğunu söyleyebiliriz.

Sizin için çevrimiçi sunum hizmeti Prezi nedir, nasıl kullanılır gibi merak edilen soruları yanıtladık ve hizmetin öne çıkan özelliklerini anlattık. Prezi ve benzeri hizmetler alışılmışın dışında oldukları için biraz göz korkutabiliyorlar ancak günümüzde bu tip yenilikçi hizmetlere açık olmakta yarar var.