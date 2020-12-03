Prof. Özlü: Yılbaşında 4 Sokağa Çıkma Yasağı Yararlı Olur

Bilim Kurulu üyesi Profesör Tevfik Özlü, yıl başında 4 günlük sokağa çıkma yasağının gelmesini tavsiye etti. Profesör Özlü, Ramazan Bayramı'nda getirilen kısıtlamaların ardından vakaların düştüğünü açıklayarak yılbaşında da aynı kısıtlamanın getirilmesinin yararlı olacağını söyledi.

Covid-19 salgını nedeniyle ülkemiz de dahil olmak üzere birçok ülkede sokağa çıkma yasakları getiriliyor. Belirli saatler arasında sokağa çıkma yasağının yanı sıra kafeler, restoranlar ve bu gibi mekanların da kapanmasıyla birlikte sokaklarda ve özellikle kapalı olan yerlerde oluşan kalabalığın azalması, bunun sonucunda da vaka sayısında düşüş elde edilmesi bekleniyor.

Bilim Kurulu üyesi Tevfik Özlü, Covid-19 salgınına karşı alınan tedbirlerle ilgili Habertürk TV ile bir röportaj gerçekleştirdi. Tevfik Özlü, daha önce getirilen yasaklamaları da referans göstererek önümüzdeki günlerde vaka sayısında düşüş elde etmenin yollarını da açıkladı. Özlü, yılbaşı kutlamalarının vaka sayısını artırmasını engellemek için bir tavsiyede bulundu.

4 günlük sokağa çıkma yasağı yararlı olabilir:

Tevfik Özlü yaptığı röportajda, "Bu tarz bir kısıtlamanın yararlı olacağını düşünüyorum. Kişisel olarak bu yasağın olmasını tavsiye ediyorum çünkü Ramazan Bayramı'nda böyle bir kısıtlama yapmıştık ve ondan sonra vaka sayısında belirgin bir düşme olduğunu gördük. Oysa Kurban Bayramı'nda bunu yapmadık ve yapmadığımız için maalesef Kurban Bayramı'ndan sonra ciddi bir enfeksiyon artışı ortaya çıktı" açıklamalarında bulundu.

Tevfik Özlü, sözlerine şöyle devam etti: "Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı, yılbaşı gibi toplumsal bir araya gelme, kutlama, birlikte vakit geçirmenin yoğun olarak yaşandığı ve hareketliliğin fazla olduğu günler bu açıdan toplumda hastalığın yayılması için risk. Bu riskin azaltılması için yasağın Ramazan Bayramı'nda çok işe yaradığını gördük. Yılbaşı için de yapılabilir"

Avrupa ülkelerinin çoğunda kısıtlamaların olduğunu dile getiren Tevfik Özlü, bir araya gelme sayısının da düşmesi gerektiğini açıkladı. Tedbirlerin etkilerinin nasıl olacağını bilemediğini söyleyen Özlü, yine de bu tarz bir yasaklamanın fazlasıyla faydalı olacağını açıkladı.