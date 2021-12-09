Propolis Yapan Arılar İlk Kez Bu Kadar Yakından Görüntülendi

Türkiye'de bir markanın reklam filmi için, özel çekim yöntemleri kullanılarak kovanın içi görüntülendi. Arıların Sırrı'nı keşfetmek amacıyla elde edilen görüntülerde bir arının propolisi yapma anı bulunuyor. Üstelik bu görüntüler dünyada bir ilk olabilir.

Daha önce bir bal peteğinin üzerinde gezinen yakın çekim arı fotoğraflarını, videolarını görmüş olmalısınız fakat birazdan göreceğiniz videoda bir arının ağzında propolis taşımasına ilk kez tanık olacaksınız.

Bir reklam film ekibi, bilinirliği çok düşük olan propolis maddesini arıların neden, nasıl yaptığını ve propolisin ne işe yaradığını insanlara göstermek amacıyla zorlu koşullarda muazzam görüntüler yakaladı.

Toplamda yaklaşık 9 dakikadan oluşan 3 farklı videoyu çekebilmek için farklı tarzda kameralar kullanıldı.

Bir kovanı delerek özel bir boru kamerayı arıların dünyasına soktular ve arıların bal, propolis yapma süreci detaylı bir şekilde görüntülendi.

Film ekibine ilk etapta bir arı kovanının içine kamera sokmanın pek akıllıca olmadığı söylendi. Çünkü arılar kameranın objektifini balmumuyla kapatabilirdi veya kamerayı gördükleri an çalışmayı bırakıp kovanı terk edebilirdi.

Bunları arıcılar bir geri bildirim olarak söylediği için ekip stres altında bir çekim gerçekleştirdi. Neyse ki bahsedilen durumla karşılaşmadılar ve zor da olsa istedikleri görüntüleri alabildiler.

Arıların kamerayı balmumuyla kapatma ihtimaline karşı 3 farklı kovan yapıldı.

Biri camdandı, balmumu ihtimali gerçekleştiği takdirde camın dışından çekim yapılacaktı. Diğer kovan ise çeşitli yerlerden açılabiliyordu. Bir diğer kovan ise boru kameraların geçebileceği yerlerden delinmişti.

Bu gibi prodüksiyon önlemleri alınmasına rağmen arıların ne yapacağı kestirilemediği için tam anlamıyla bir önlem alındığı söylenemez, oldukça deneysel bir iş çıkarıldı.

Çekim sürecinde film ekibi çeşitli zorluklarla karşılaştı.

Bir arı çiftliğine gittiklerinde evdeki hesap çarşıya uymadı. Aslında çok da şaşırtıcı olmayan bir şekilde pek çok kez arı sokmalarına maruz kaldılar. Onları şaşırtan durum ise, kovanları açıp içlerini çektikleri esnada arıların yağmacılık yapmaya başlamaları oldu.

Çünkü kovanlar açıldığı için ballar açığa çıkmıştı ve bunu fark eden arılar komşu kovanların ballarını yağmalamaya başlamıştı. Yağma başlayınca arıcılar bütün kovanları kapatmak zorunda kaldılar.

Film ekibi, arıcıların hikâyelerini çekerken lojistik zorluk da çekti. Çünkü arıcılık, doğası gereği yüksek yerlerde, orman içlerinde yapılabiliyor.

Bu alanlara 50 kişilik bir çekim ekibinin minibüslerle transferi oldukça zor şartlar altında oldu. Araçların geçemediği yerde dozerle yol açmak zorunda kaldılar, bu kez de çamura saplanma riski yaşadılar.

Bir diğer risk ise ayılardı. Çekim yaptıkları yerin 50 metre yakınında ayı ayak izleriyle karşılaştılar. Balın çektiği ayılar zaman zaman etrafta gezinebiliyordu. Üstelik gece çekimleri de yapıldığı için onlara rastlama ihtimali çok yüksekti fakat şansları yaver gitti.

Çekilen filmler 3 farklı profilden 3 farklı hikâye içeriyor. Hikâyelerin içerisinde arıcıların gösterdiği emek, fedakarlık, arıların dünyasının içerisine dahil olma ve arıların keşfetme sürecinin bir parçası olma gibi kriterler bulunuyor.

İşte bu şahane emeğin karşılığı olan ilk video: Karakavak ağacının propolis için önemini Arıcı Salih'ten dinleyin.

Dedesi ve babası gibi o da hayatını arılara ve arıcılığa adadı. Şimdi arıcılığa dair bildiklerini çocuklarına aktarıyor. Salih Kenan Önder propolisin neden değerli olduğunu ve arıların sırrı propolisin nasıl üretildiğini detaylarıyla anlatıyor.

Arıların, propolisi neden ürettiğini Arıcı Aziz'den dinleyin.

Arıcılığı bir gönül işi olarak gören Aziz Eker, baba mesleği olan arıcılığı 20 yıldan uzun bir süredir devam ettiriyor.

Arıların ürettiği propolisi ne için kullandığını Arıcı Ayşe'den dinleyin.

Arıların içinde geçen 17 yılın her anını arılarını düşünerek geçiren Ayşe Hanım; arıları dinledi, onları izledi. Ona göre arıların sırrı propoliste saklı.

Arıcıların bu enfes hikâyeleri 3 ayrı günde çekildi. Özel çekim teknikleri kullanılan arı kovanı çekimi ise tam 16 saat sürdü.

Videoların kurguları yaklaşık 12 gün sürdü. Toplam 33 saatlik bir çekim, rafine edilerek 9 dakikaya kadar düşürüldü.

Bu muazzam emeğin bir sonucu olarak Ayşe, Aziz, Salih ile kızı Berrak'ın hikâyeleri ortaya çıktı. Tabii sadece onların değil arılarınn hikâyesi de ilk kez bu kadar yakından görüntülendi ve arıların gizeminin perdesi aralandı.