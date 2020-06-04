Japon merkezi Mac Otakara isimli bir site, çeşitli yerlerden aldığını iddia ettiği bilgileri kullanarak bir iPhone 13 maketi oluşturdu. Açıklamaya göre bu maket, iPhone 13 prototiplerinden yalnızca biri.

ABD’li teknoloji devi Apple, önümüzdeki aylarda iPhone akıllı telefon serisinin yeni üyelerini tanıtacak. Bu iPhone’ların hangi özelliklere sahip olacağı resmi ağızlardan açıklanmasa da her zaman olduğu gibi birçok bilgi çeşitli platformlar üzerinde paylaşılıyor. iPhone 12’nin tanıtılmasına daha en az 4 ay kalmışken 2021 iPhone’ları hakkında iddialar bile ortaya atılmaya başlandı.

Japon merkezli bir site olan Mac Otakara, Alibaba’daki kaynaklarından aldığı bilgilere dayandırarak yeni bir iPhone maketi oluşturdu. Mac Otakara’nın iddiasına göre iPhone 13 serisinde göreceğimiz yeni telefonlar, 5,5 inçlik bir ekrana sahip olacak ve herhangi bir çentikle gelmeyecek.

Prototip olduğu iddia edilen iPhone 13 maketi:

Mac Otakara’nın Alibaba’dan aldığını iddia ettiği bilgilere göre 2021 yılında göreceğimiz iPhone 13 serisindeki 5,5 inçlik model, USB-C bağlantısına sahip olacak. Sitenin iddiasına göre bu maket, 2021 iPhone’unun ortaya çıkarılan şematik çizimlerine ve çeşitli bilgilere göre yapıldı.

Makette de görülebileceği üzere iPhone 13, Mac Otakara’nın iddiaları doğruysa neredeyse çerçevesiz olacak. Maket; TrueDepth ve FaceTime kamera kurulumunu cihazın ön yüzünün ortasında bulunduruyor. Mac Otakara’ya göre Apple, bu konuda Samsung’un ekran altı teknolojilerinden yararlanacak.

iPhone 13 maketinin arka kısmına geçtiğimizdeyse bizi farklı kamera modüllerinin bulunacağını gösteren 5 delik karşılıyor. Tabii iPhone 13’ün 5 kameraya sahip olup olmayacağını bilmiyoruz ancak kameranın çerçevesi günümüz akıllı telefonlarına oldukça benziyor.

Mac Otakara’nın açıklamasına göre bu maket, henüz geliştirilme aşamasında olan prototiplerden yalnızca biri. Dolayısıyla bu tasarımın gerçeğe hiç dönüşmediğini görmemiz oldukça muhtemel. Zaten maketi oluşturan site de bu modelin son model olması konusuna hiçbir şans vermiyor.