Bugün hâlâ kullanılsa da efsane konsollar arasında yer alan PS3'e yeni bir yazılım güncellemesi geldi.

Sony, 19 yıl önce piyasaya sürdüğü PS3 için şaşırtıcı bir şekilde yeni bir sistem yazılımı güncellemesi yayınladı.

4.92 sürüm numaralı güncelleme, sistem performansını iyileştirmenin yanı sıra Blu-ray oynatıcı şifreleme anahtarlarını yenileyerek disk oynatma desteğini sürdürüyor. Gelişmiş Erişim İçerik Sistemi (AACS) şifreleme anahtarlarının düzenli olarak güncellenmesi gerektiğinden, bu tür yazılım güncellemeleri her yıl yapılıyor.

Güncelleme Blu-ray hizmetinin devam etmesini sağlıyor

Yeni nesil konsollar PS4 ve PS5’te bu işlem otomatik olarak gerçekleştirilirken, PS3 için manuel bir sistem güncellemesi gerekiyor. Görünüşe göre Sony, konsola olan desteğini tamamen kesene kadar bu güncellemeleri yayınlamaya devam edecek.

2017’de üretimi durdurulan PS3, toplamda 87,4 milyon adet satmayı başardı. Bu rakam, PS1, PS2 ve PS4’ün satışlarının gerisinde kalırken, PS5'in şu anki satış rakamlarıyla kıyaslanabilir seviyede.

Günümüzde artık CD ve DVD oynatıcıların âdeta ortadan kaybolmuş olmaları, hâlâ bu tarz oynatıcılara ihtiyaç duyanların PS3 gibi konsollara yönelmesine yol açıyor.

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