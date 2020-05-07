PS5'in Oyunculara İpucu Verebileceğini Gösteren Patent

Sony'nin yakın zamanda başvurusunu yaptığı bir patente göre yeni nesil PlayStation konsolları, kullanıcıya oynadığı oyun hakkında ipuçları vererek oyun süresinin optimize edilmesini sağlayacak. Yeni patentin, bir süredir söylentisi dolaşan yapay zekâ destekli PlayStation'ın bir uzantısı olduğu iddia ediliyor.

Sony'nin PlayStation 5 deneyimini iyileştirmek için oyunlarda kullanılmak üzere interaktif widget'lar geliştirmeyi planladığını biliyorduk. Şu anki konsollarda oyun oynayabilmek için bir oyunu yükleyip maça giriş yapmadan önce çoklu oynamayı seçmeniz gerekiyor. Yeni nesil konsollarda bunun değişeceği ve oyun içi menülerle uğraşmadan sistemdeki kullanıcı arayüzünden doğrudan bir biçimde ne yapmak istediğinizi seçebileceğiniz söyleniyor.

Bununla birlikte Sony tarafından başvurusu yapılan yeni bir patent, Japon teknoloji devinin ne kadar ileri gidebileceğini göstermesi açısından önem taşıyor. Patent, oyuncuların oyun esnasında bir sonraki görevlerini tamamlamaları için gerekli ortalama zaman konusunda bilgilendirme yapan bir yazılım çözümü getiriyor. Bu çözüm, aynı zamanda belirli bir kaynağı kullanmak suretiyle oyun sürenizi potansiyel olarak optimize edebilecek tavsiyelerde bulunacak. Bir bölümü tamamlamakta zorlanıyorsanız, konsol size ipucu ve tüyo verecek.

PlayStation'da yapay zekânın ayak sesleri:

Tüm bunlar, söylentisi bir süredir ortalarda dolaşan PlayStation AI'ye (PlayStation Yapay Zekâ) bağlanıyor. Bu söylentiye bakılırsa PlayStation 5'te Alexa'ya benzeyen bir bileşen olacak ve bu bileşen, oyuncu çıkmaza girdiği zaman konsoldan yardım istediği takdirde devreye girecek. PlayStation Assist adı verilen bu uygulama patentinin PlayStation 4 için değerlendirildiği belirtiliyordu.

Öte yandan bu patent içeriklerinin her zaman bir ürün geliştirmede kullanılmadığını hatırlatalım. Böyle bir proje olmayabileceği gibi böyle bir uygulamayı oyun stüdyolarının desteklememe ihtimali de var.

Sony, 2013 yılında piyasaya sürdüğü PlayStation 4’ten tam 7 sene sonra yepyeni bir oyun konsoluyla karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Sony, Mart 2021'de sona eren mali yılda 5 ila 6 milyon adet arasında PlayStation 5 üretmeyi planlıyor. Buna karşılık PlayStation 4 sadece ilk iki çeyrekte tam 7,5 milyon adet satılmıştı. PlayStation 5 için düşünülen fiyatın 499 dolar ila 549 dolar arasında olacağı ifade edilirken Sony, mevcut PlayStation 4 modellerini yeni kullanıcıları PlayStation Network hizmetlerine çekmek için bir köprü olarak kullanmayı düşünüyor.