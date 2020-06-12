Gran Turismo 7'nin Nefes Kesen Oyun İçi Görüntüleri

Tanıtıldı, tanıtılacak derken dün itibarıyla resmen gün yüzüne çıkan PlayStation 5, büyük bir heyecan dalgası yarattı. Sony’nin düzenlediği lansmanda sadece konsolu değil, aynı zamanda yeni nesil oyunları da görme şansımız oldu. Onlardan biri olan Gran Turismo 7, bugün yayınlanan oyun içi görüntüleri ile kendine hayran bıraktırmaya devam ediyor.

Yarış oyunlarının atası olarak nitelendirilen Gran Turismo’nun yedinci halkası, düz gerçekleştirilen Sony PlayStation 5 lansmanında tanıtıldı. Yedi yıllık bir bekleyişin ardından gelen oyun, neredeyse gerçek dünyadan farksız bir yarış simülasyonu deneyimi sunmayı vadediyor.

PlayStation 5 için geliştirilen Gran Turismo 7, 2017 yılında piyasaya sürülen Gran Turismo Sport’u temel alıyor gibi görünüyor. Bununla birlikte, oyunda 'Campaign Mode' adında tek kişilik yeni bir mod bulunuyor. Büyük heyecan yaratan oyun moduna dair bilgiler şu an için çok sınırlı, ancak detayların önümüzdeki günlerde açığa çıkacağını tahmin ediyoruz.

Gran Turismo 7, olağanüstü gerçekçi grafikleri ile benzersiz bir yarış deneyimi vadediyor

Bildiğiniz gibi PlayStation 5, bekleme ekranlarını saliseler ile ölçtürecek bir katı hal sürücüsüne yani SSD’ye ev sahipliği yapıyor. Diğer oyunlar gibi Gran Turismo 7’de bu donanımdan sonuna kadar yararlanacak. Bugün, doğrudan bir PS5 konsolundan elde edilen ekran görüntüleri, oyunun nefes kesici bir deneyim sunacağını gösteriyor.

Köklerine geri dönen Gran Turismo 7, olağanüstü gerçekçi görüntüleri ile dikkat çekiyor. Paylaşılan görüntülerde renklendirme, parlaklık, hava koşulları, gölgeler ve yansımalar gerçekten müthiş görünüyor.

Oyunda 'Campaign Mode' adında tek kişilik yeni bir mod bulunuyor

Sony ve Polyphony Digital tarafından dün yayınlanan videoda, oyun içinden bazı anlara şahit olmuştuk. Bugün yayınlanan oyun içi görüntüler ise Gran Turismo 7’ye dair beklentileri bir hayli yükseltecektir.

2013 yılında PS3 için piyasaya sürülen Gran Turismo 6'un doğrudan devamı olan Gran Turismo 7, henüz resmi bir çıkış tarihine sahip değil, ancak oyuna ilişkin daha fazla bilgi açığa çıktığı takdirde sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Gran Turismo 7'nin oyun içi görüntülerine aşağıdan göz atabilirsiniz.

Gran Turismo 7'nin PlayStation 5'teki oyun içi görüntüleri

Gran Turismo 7 fragmanı