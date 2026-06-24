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Yandex Müjdeyi Verdi: Yandex Go, Artık İstanbul'da da Kullanılabilecek!

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Daha önce birçok farklı şehirde hizmet veren Yandex Go, artık İstanbul'da da kullanılabilecek.

Yandex Müjdeyi Verdi: Yandex Go, Artık İstanbul'da da Kullanılabilecek!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Günümüzde pek çok taksi uygulaması var. Elbette bunlar arasında en azından İstanbul dışında en çok kullanılanlarından biri de Yandex Go idi.

Yandex Go ekibi bugün sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada Yandex Go'nun artık İstanbul'da da kullanılabilir olduğunu açıkladı.

Birçok şehirden sonra artık İstanbul'da

Ekip gelişmeyi sosyal medya hesabından "İstanbul, biz geldik! YandexGo ile ulaşım İstanbul’da artık çok daha kolay. Uygulamayı indir ve ilk yolculuğuna özel %50 indirim fırsatından yararlanmayı unutma." ifadeleriyle duyurdu.

Şu ana dek Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Manisa ve Mersin'de kullanılabilen Yandex Go, bugün itibarıyla İstanbul'da da kullanılabilecek.

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