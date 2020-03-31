PUBG, 1 Nisan'a Özel Fantezi Battle Royale Modunu Duyurdu

PUBG, yeni sınırlı süreli oyun modu Fantezi Battle Royale'in yarın itibarıyla oyuna geleceğini duyurdu. Oyuncuların farklı sınıflar seçerek takımlarıyla mücadele verecekleri yeni mod, fantastik temalı bir battle royale deneyimi vadediyor.

PUBG, 1 Nisan'dan 8 Nisan tarihine kadar gerçekleşecek özel Fantezi Battle Royale etkinlik modunu duyurdu. Fantazi Battle Royale modunda oyuncular dört farklı fantezi karakterden birini seçerek savaş alanında birbirlerine karşı mücadele verecekler.

Oyuncular geçici süre için oyuna dahil olacak Fantezi Battle Royale moduna ana lobiden girebilecekler. Yeni mod, Erangel Dragon's Isle'da maksimum 80 kişiyle oynanacak. Sadece TPP modunun aktif olacağı modda, 4'er kişilik 20 takım karşı karşıya gelecek. Maçlar sırasında dost ateşi kapalı olacak ve karşılaşmalar deneyim puanına ve Survival Pass'e etki etmeyecek. Fantezi Battle Royale modunda oyuncular eşleşmenin ardından farklı özelliklere sahip 4 sınıftan birini seçecekler.

PUBG'nin Fantezi Battle Royale modu ile gelecek karakterler

Barbar

Barbarlar yüksek can havuzuna sahip ve yakın dövüşen karakterler. Öfke anında daha hızlı hareket ederler ve uzun kılıçları sayesinde, geniş alana hasar verirler. Ayrıca her başarılı hasarda hareket hızı kazanırlar. Barbarlar aynı zamanda Mega Enerji İçeceği üretebilir ve bununla canlarını yenileyebilirler. Özel saldırısı olmayan bu karakter, tam bir barbar gibi hızını ve silahının gücünü kullanıyor.

Avcı

Uzun menzilli nişancı rolündeki Avcılar arbaletleri ile birden fazla atış yaparak rakiplerine yüksek hasar verebilirler. Zorlu, fakat kırılgan karakterlerdir. Avcı'nın görünmezlik özelliği, hareket sesi çıkarmasını önleyerek rakiplerini sinsice öldürmesini sağlıyor. Ayrıca ışık bombası sayesinde rakiplerini kör edebiliyor ve takım arkadaşlarının aldığı hasarı azaltabiliyor.

Büyücü sınıfını seçenler yüksek hasar vurarak rakiplerinin üstüne ateş yağmuru yağdırabiliyorlar. Asasından iki kez üst üste ateş topu atmayabiliyor, ateş büyüleri yapabiliyor ya da gökyüzünden ateş yağmuru indirebiliyorlar. Büyücü sınıfının dikkatli oynanması gerekiyor, çünkü tüm sınıflar arasında en düşük can havuzuna sahip olan karakter. Hızlı, güçlü özellikleriyle öne çıkan Barbarların hedefi olabilirler.

Paladin

Paladin, Fantezi Battle Royale'de takım arkadaşlarını iyileştirebilen bir destek sınıfı rolünde. Sahip olduğu Topuz’u ile birlikte takım arkadaşlarının canlarını iyileştirirken, Basit Kalkan'ı sayesinde gelen atakları engelleyebiliyorlar.

Paladin'in topuzuyla dokunduğu takım arkadaşlarını iyileştirirken, düşmana hasar vererek yavaşlatabiliyor. Paladin ayrıca düzenli olarak İlk Yardım Kitleri oluşturarak bunları takım arkadaşları ile paylaşabiliyor. Tüm bunların yanı sıra Şifa Bombası sayesinde de bir iyileştirme etki alanı oluşturarak takım arkadaşlarını iyileştirebiliyor.

Taşıtlar, Karakter Ekipmanları ve Eşyalar

Fantezi Battle Royale modunda sadece motosiklet ve UAZ bulunuyor. Savaşların daha çok sınıflar üzerinden yapılabilmesi için, araçların hızları ve dayanıklılıkları, normal maçlara göre daha az.

Oyuncular maça sınıflarına özel silahlar, kolyeler ve yüzükler ile başlıyorlar ve bu eşyaları oyun boyunca üzerlerinde tutuyorlar. Oyuncular yerden toplayacakları eşya oluşturma materyalleri ile silahını ve ekipmanlarını geliştirebilecekler. Ayrıca topladıkları eşyaların üzerine, sağ tıklayarak eşyalar oluşturabilecekler.

Sınıfa özel Silahlar, Kolyeler ve Yüzükler; haritada bulunan ve sınıfa özel taşlar ile Seviye 4'e kadar yükseltilebiliyor. Ekipmanların Seviye 5'e yükseltilmesi için Zirkon kristali bulunması gerekiyor. Zirkon kristali, haritada çok nadir olarak bulunabiliyor ve Yardım Paketlerinden çıkabiliyor.

Son olarak oyuncular Fantezi Battle Royale özel görevlerini tamamlayarak, özel kostüm seti parçaları ya da özel bir para birimi olan Altın kazanabiliyorlar. Etkinlik süresince sınıf başına 2 set ve toplamda 8 kostüm seti kazanılabilecek. Kostümler ayrıca oyun içi mağazadan gerçek parayla da alınabilecek. PUBG bu etkinliği 1 Nisan için tasarladığını ve geliştirmek için kaynak harcamadığını söylüyor. Ekranınızda belirebilecek 1 Nisan mesajına hazır olun deriz.