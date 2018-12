PUBG, Anlık Oyuncu Sayısında Tekrar Yükselişe Geçti

PUBG, Steam içerisinde anlık oynuncu sayısında tekrardan 1 milyon kişiye ulaştı.

PUBG, her ne kadar halihazırda Steam içerisinde en çok oynanan oyun olarak geçse de, bir süredir eski popülerliğini koruyamıyordu. Şimdi ise görünen o ki oyun, belli bir köşeden tekrardan geri dönüş sağlamaya başladı ve Eylül ayından itibaren ilk defa anlık oyuncu sayısında 1 milyona ulaştı. Ancak genel bir bakış yaparsak, Ocak 2018 yılında yakaladığı 3.2 milyonluk anlık oyuncu sayısına artık yaklaşamıyor bile.

Ekim ayından itibaren başlayan düşüşte PUBG, en fazla 895.650 anlık oyuncu sayısına ulaşmıştı. Bugün ise uzun bir zamandır ilk defa 1 milyon anlık oyuncu sayısını geçmeyi başardı. Bu da Ocak 2018'den itibaren ilk defa olumlu yönde bir artış oldu. Ancak bu istatistiklere PlayStation 4 ve Xbox One dahil değil.

Son güncellemeler ile birlikte gelen kar haritası Vikendi, oyuncular tarafından oldukça olumlu geri dönüşler almayı başardı. Ayrıca oyunda eklenen yeni bir Survivor Pass eklenti paketi, yine pozitif sonuç verdi ve oyuncu sayısında yeniden bir artış söz konusu oldu.

Son dönemlerde Battle Royale oyun türünde artış gözükürken Call of Duty gibi büyük isimlerin de bu furyaya katılması PUBG için yarışı biraz daha zorlaştırmıştı. Her halükarda şu an PUBG'nin en büyük rakibi olarak Fortnite gözükürken, tüm analistler tarafından bu iki oyununun 2018 yılından sonra öleceği düşünülüyor.

Elbette PUBG için artık eski parlak dönemlerinde dönmek oldukça zorlu bir süreç olacak (ya da hiç bir zaman gerçekeşmeyecek), ancak çok da uzun bir zaman olmayan bir süre içerisinde öleceği düşünülen oyun için böyle bir dönemde oyuncu sayısında artış gözükmesi bir umut ışığı vaat ediyor.