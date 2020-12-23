PURA Game Jam, 25-27 Aralık'ta Online Gerçekleştirilecek

Yarışmacıların 48 saat içinde bir oyun geliştirip jüriye sunacakları PURA Game Jam için sayılı gün kaldı. Online olarak gerçekleştirilecek etkinliğin toplam ödül havuzu ise 10 bin TL.

Hacettepe Üniversitesi IEEE öğrenci kolu tarafından düzenlenecek olan PURA Game Jam’de yarışmacılar, herhangi bir oyun motoru ya da dil zorunluluğu olmaksızın 48 saat içinde belirlenen bir konu hakkında oyunlar oluşturup, bu çalışmalarını yarışma bitiminde sunacaklar.

Jüri üyelerinin belirli saatlerde yarışmacıların çalışma ortamlarını kontrol edeceği ve kural dışı bir uygulama tespit edilmesi halinde takımı diskalifiye etme hakkına sahip olacağı etkinlikte yarışmacıların çalışmaları sırasında oyunun türü, tarzı ya da işletici ile ilgili bir sınırlamaları bulunmuyor.

Bütün üniversitelerden öğrencilere açık bir şekilde düzenlenecek olan etkinlik 25-27 Aralık tarihleri arasında, devam eden pandemi nedeniyle Discord üzerinden gerçekleştirilecek. Toplamda 10 bin TL’lik bir ödül havuzunun bulunacağı etkinliğe kayıt olmak ya da daha fazla bilgi almak için ieeehacettepe.org web sitesini ziyaret edebilirsiniz.