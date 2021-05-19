Qualcomm, Snapdragon 778G 5G İşlemcisini Duyurdu

ABD’li mobil teknoloji şirketi Qualcomm, orta segment telefonların performansına seviye atlatacak yeni işlemcisini duyurdu. Kamera, grafik işlem ve bağlantı alanında büyük geliştirmeler getiren Snapdragon 778G 5G, bu yılın ilk yarısında çıkış yapacak.

Akıllı telefon işlemcisi üreticisi Qualcomm, orta segment telefonlarda kullanılacak yeni Snapdragon 778G 5G işlemcisini duyurdu. Honor, iQOO, Motorola, OPPO, Realme ve Xiaomi gibi markaların yeni telefonlarında kullanacağı işlemci, birçok performans geliştirmesiyle orta segment telefonların kalitesini artıracak.

Qualcomm’un bu yılın ikinci çeyreğinde çıkaracağı Snapdragon 778G 5G, oyunların ekran kartına verdiği yükü azaltacak; kamera ve bağlantı gibi işlevlerin kapasitesini artıracak. Gelin orta segment telefonları üst segment cihazlara yakınlaştıracak yeni işlemcinin şu an bildiğimiz detaylarına yakından bakalım.

3 lensten ayrı kayıt alınabilecek

Snapdragon 778G 5G, ‘Triple ISP’ özelliğiyle aynı anda 3 fotoğraf ya da video yakalamayı mümkün kılacak. Bu işlem geniş açı, ultra geniş açı ve yakınlaştırma seçenekleriyle gerçekleştirilebilecek. Telefon kullanıcıları bu işlemciyle 3 ayrı lensten video kaydedip en iyi detayları birleştirerek yüksek kalitede tek bir video elde edebilecekler. 1 milyarın üzerinde renk tonunu 4K HDR10+ kalitesinde kaydedebilen işlemci, orta segment telefonlardan elde edilen görüntülerin seviye atlamasına vesile olacak.

Variable Rate Shading (VRS) ve Qualcomm Game Quick Touch gibi Snapdragon Elite Gaming özellikleri sunan işlemci, ekran kartına binen yükü hatırı sayılır düzeyde azaltacak. Ayrıca işlemci sayesinde oyunlardaki tepki hızı %20 artacak.

Yüksek bağlantı hızı, kesintisiz oyun ve görüşme tecrübesi sağlayacak

Snapdragon 778G, dahilindeki Snapdragon X53 5G Modem-RF modülüyle mmWave ve sub-6 5G özelliklerini daha fazla akıllı telefon kullanıcısıyla buluşturacak. Qualcomm FastConnect 6700 bağlantı sistemiyle birlikte işlemci, 2.9 Gbps hıza kadar Wi-Fi 6 hizmeti sunacak. Bluetooth 5.2 ve yüksek hızlı Wi-Fi bağlantısı sağlayan Snapdragon 778G; oyun, paylaşım ve görüntülü görüşme gibi işlevlerde gecikmeyi minimuma indirecek.

Qualcomm Kryo sayesinde işlem gücü %40 artan Snapdragon 778G, Adreno 642L ekran kartıyla oyunların grafik hızını %40 artıracak. Güç tasarrufu konusunda oldukça başarılı olan işlemci, Qualcomm AI Engine ile performansı zirveye taşıyacak. Şu an bilinen bilgilere göre Snapdragon 778G 5G, 2021 yılının ikinci çeyreğinde çıkış yapacak.