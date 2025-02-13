Qualcomm, daha çok uygun fiyatlı telefonda kullanılacak yeni işlemcisi Snapdragon 6 Gen 4'ü duyurdu. Yeni işlemci, sahip olduğu özelliklerle tüketicilerin beğenisini kazanacak gibi görünüyor.

Mobil işlemci dünyasının bir numaralı ismi Qualcomm, düzenlediği bir etkinlikte Snapdragon 6 Gen 4 işlemcisini duyurdu. TSMC'nin 4 nm üretim mimarisine sahip olan işlemci, bu özelliği ile de bir ilk olmuş olacak. Daha çok giriş ve orta segment telefonlarda kullanılacak olan Snapdragon 6 Gen 4, gayet yeterli bir işlemci olacak gibi görünüyor.

Qualcomm'un yeni işlemcisinde bir adet Cortex-A720 (2.3 GHz), üç adet A720 (2.2 GHz) ve dört adet de Cortex-A520 (1.8GHz) çekirdek bulunuyor. Ancak iş performansa geldiği zaman çok büyük bir artıştan bahsedemiyoruz. Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4, Snapdragon 6 Gen 3'ten yüzde 11 daha yüksek performanslı. İşlemcinin GPU performansı yüzde 29, verimliliği ise yüzde 12 daha iyi olarak açıklandı.

Snapdragon 6 Gen 4'ün öne çıkan özellikleri şöyle

Qualcomm'un yeni mobil işlemcisinin diğer özellikleri de hiç fena değil. 200 MP'ye kadar sensörler için destek veren işlemci, 5G modemlerle çalışıyor. Ayrıca Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.4 gibi yeni nesil teknolojileri de kapsayan işlemci, 144 Hz'ye kadar ekran tazeleme oranı sunacak ve 4K'ya kadar oyun içi çözünürlük yükseltmeyi sağlayan Snapdragon Game Super Resolution ile çalışacak. Bu işlemcinin bulunduğu telefonlarda 16 GB'ye kadar LPDDR5 RAM kullanılabilecek.

Yapay zekâ tarafına da değinelim. Qualcomm'un yeni işlemcisi, yapay zekâ özelliklerini destekleyecek. Üstelik bu işlemcide INT4 desteği de bulunacak. Bu teknoloji sayesinde optimize edilmiş yapay zekâ modelleri, cihaz içinde çalışabilir hâle gelecek. Tabii bu noktada bazı kısıtlamalar olacağını söyleyebiliriz.