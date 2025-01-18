Qualcomm, Snapdragon 8 Elite'in yeni bir versiyonunu sessiz sedasız duyurdu. Bu yeni işlemci, orijinal modelden biraz daha az güçlü. İki işlemci arasındaki tek fark, 1 performans çekirdeğinin eksiltilmiş olması.

Mobil iletken devi Qualcomm'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Şirket, Snapdragon 8 Elite'in daha az güçlü bir versiyonunu sessiz sedasız duyurdu. "SM8750-3-AB" koduna sahip olan işlemci, bir nebze daha uygun fiyatlı amiral gemisi telefonlara hayat verecek.

Qualcomm Snapdragon 8 Elite'in yeni versiyonu ile orijinal versiyonu arasında çok ufak bir fark var. Bu fark, yeni işlemcide 7 CPU çekirdeğinin bulunuyor olması. Hemen açıklayalım; orijinal Qualcomm Snapdragon 8 Elite'te 4.32 GHz'de çalışan iki prime çekirdek ve 3.53 GHz'de çalışan 6 performans çekirdeği bulunuyordu. Yeni versiyonda performans çekirdeklerinden bir tanesine yer verilmiyor.

Hangi telefonlarda bulunacağı belli değil

Qualcomm'un resmî internet sitesinde listelediği M8750-3-AB kodlu Qualcomm Snapdragon 8 Elite'in diğer özellikleri, geçtiğimiz ekim ayında duyurulan orijinal versiyon ile tamamen aynı. Öte yandan; yeni işlemcinin hangi akıllı telefonlarda kullanılacağı da şimdilik belirsiz.

Bu arada; Qualcomm, bir süredir "Snapdragon 8s Elite" isimli başka bir işlemci ile de gündemde. Ancak M8750-3-AB ile Snapdragon 8s Elite değil. Zira daha önce ortaya çıkan bilgilere göre üzerinde çalışılan işlemci, 2024 model amiral gemisi telefonların çoğunda kullanılan Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 ile aynı çekirdek yapılandırmasına sahip olacak. Yani bu model ile Snapdragon 8s Elite karıştırılmamalı.