Qualcomm, yeni orta seviye işlemcisi Snapdragon 7 Gen 3'ü tanıttı. Yonga seti, uygun fiyatlı telefonları yapay zekâ özellikleriyle donatacak.

Mobil işlemci deyince akla gelen ilk şirketlerden olan Qualcomm, geçtiğimiz ay amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 8 Gen 3’ü tanıtmıştı. Önemli performans iyileştirmeleriyle gelen bu çip seti, yapay zekâ odaklıydı. Dev şirket, bugün de yeni nesil işlemci duyurularına devam ederek biraz daha düşük seviye cihazlarda yer alacak Snapdragon 7 Gen 3’ü bizlerle buluşturdu.

Snapdragon 7 Gen 3, geçen ay tanıtılan büyük kardeşi gibi üst seviye cihazlara hitap etmeyen bir çip olmasa da çok iddialı. Yeni işlemci, orta seviye telefonlara amiral gemisi özellikler getirebilecek.

Snapdragon 7 Gen 3, yapay zekâyla donatılan özellikler ve performans konusunda büyük gelişmelerle geliyor

Snapdragon 7 Gen 3, genel anlamda önceki nesillere kıyasla ciddi iyileştirmelere sahip. 4 nm süreciyle üretilen işlemci, bir ana çekirdek (2,63 GHz), üç performans çekirdeği (2,4 Ghz) ve dört verimlilik çekirdeği (1,8 GHz) ile geliyor.

Qualcomm’un açıklamalarına göre yeni çip seti, 2022’de tanıtılan Gen 1’den çok daha ileride. CPU tarafında %15’lik iyileştirmenin, GPU’da ise %50’nin üzerinde performans artışının yaşandığı ifade ediliyor. Güç tasarrufunun ise %20 daha iyi olduğu belirtiliyor.

Yapay zekâ özelliklerine sahip olacak Snapdragon 7 Gen 3, içindeki Hexagon NPU işlemcinin yardımıyla %60 daha hızlı yapay zekâ performansı sunuyor. Bu da orta sınıf Android cihazlardaki yapay zekâ yeteneklerinin çok daha gelişeceği anlamına geliyor. Yeni işlemciyle, daha iyi kullanıcı deneyimi, gelişmiş kamera özellikleri, ses tanımada iyileştirmeler ve güç yönetiminde yenilikler göreceğiz.

Örnek verecek olursak yapay zekâ yüz tanıma sistemleri, düşük ışıklar, gözlükler gibi “olağan dışı” olarak nitelendirilebilecek koşullarda daha iyi çalışacak. Maske kullanımı gibi durumlarda da sorun yaşanmayacağı belirtiliyor. Qualcomm’a göre yüz tanımanın performansında %15 oranında bir artış var.

Bunlar dışında yeni işlemcide uzamsal ses, kameralarda renk kontrollerinden odaklamalara kadar birçok yenilik, Snapdragon X63 5G modem, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, 4K 60Hz ve FHD+ 168Hz desteği gibi özellikler de bulunuyor. 200 MP’e kadar çekim ve 4K HDR videoları da eklemeden geçmeyelim.

Çoğunlukla HONOR ve vivo tarafından kullanılması beklenen Snapdragon 7 Gen 3’e sahip ilk cihazların bu ay içinde tanıtılması bekleniyor.