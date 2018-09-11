Qualcomm en son iki yıl önce, giyilebilir cihazlarda kullanılmak üzere tasarladığı Snapdragon 2100 ile karşımıza çıkmıştı. Firma, önümüzdeki dönem yeni giyilebilir cihaz yongası olarak kullanacağı Snapdragon Wear 3100’ü San Francisco’da tanıttı.

Giyilebilir cihazların günden güne popülerleştiği bir dönemdeyiz. Her yeni akıllı saat gibi farklı ürün, daha gelişmiş işlem performansı sunuyor. Özellikle Android ve yine Google’ın Wear OS üreticileri için çok önemli bir yonga firması olan Qualcomm, iki yıllık bekleyişin ardından beklenen hareketi yaptı.

Snapdragon Wear 3100 modeli ile karşımıza çıkan firma, bir önceki model olan SD 2100’e kıyasla önemli performans ve enerji geliştirmeleriyle geldi.

Qualcomm'a göre yeni yonga, Wear OS işletim sistemi ile 1,5 ila 2,5 güne kadar dayanabilecek enerji verimliliğine sahip. Bir önceki modele kıyasla GPS veya asistan desteği gibi özellikler, %49’a varan oranda daha az batarya tüketiyorlar. Ayrıca yine bir önceki modele göre düşük güç modundaki enerji verimliliği %67 oranında artmış durumda.

Qualcomm, bu işlemcisiyle birlikte yüksek tasarruf modu olarak nitelendirebileceğimiz “Geleneksel Saat Modu” özelliğini de duyurdu. Bu mod, akıllı saatin bir anda klasik dijital kol saatlerine dönüşmesini sağlıyor, böylece uzun süreli kullanımlar mümkün oluyor. Yine de bu modu kullananlar, bazı temel akıllı saat özelliklerine ulaşabilecekler. Hatta SD Wear 3100, bu modla 30 güne kadar hiç şarj edilmeden kullanım imkanı sunacak.

Her şey enerji değil. Peki ya performans?

Qualcomm, yeni yongasını “telefon mimarisi, bir saat için küçültüldü” diyerek tanıttı. Bu iddialı söylem, SD Wear 3100’ün işlem kapasitesi açısından akıllı telefonlara yakın bir performans göstereceği anlamına geliyor. 4 çekirdekli bir mimariye sahip olan SD Wear 3100, farklı kullanım alanları için yeni modlarla birlikte de geliyor.

Renkler, komplikasyonlar, adaptif ekran parlaklığı gibi pek çok şeyin otomatikleştiği Ortam Modu, performans iyileştirmelerinin en iyilerinden. Ayrıca spor amaçlı saatlerin çalışma sürelerinden 15 saat tasarruf etmelerini sağlayacak Spor Modu da bulunacak. Bu modda işlemci sadece GPS sistemi ve kalp atış verilerini analiz etmeye odaklanacak.

Qualcomm SD Wear 3100 modelini kullanmak isteyen Fossil Group, Louis Buitton ve Montblanc gibi firmalarla çoktan anlaşma sağladı bile. Yakında göreceğiniz giyilebilir teknoloji cihazlarının çoğunda bu işlemciden göreceksiniz.