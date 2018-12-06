Qualcomm'un Snapdragon 6150 İşlemcisi Geekbench'de Ortaya Çıktı

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Qualcomm'un Snapdragon serisinin yeni üyesi 6150, benchmark sonuçlarında ortaya çıktı.

Bugün itibariyle benchmark uygulaması Geekbench'de ortaya çıkan bir sonuç, Snapdragon 6150'nin varlığını doğruladı. Ortaya çıkan Geekbench skorunda Snapdragon 6150 yonga setinin 8 adet çekirdeğe sahip olduğu anlaşılırken, bir adet çekirdeğinin 1.8Ghz hıza sahip olduğu da görülüyor ancak Geekbench skoru bizlere fazla bir bilgi sağlamıyor.
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Geekbench'de gözüken 1.8Ghz işlemci hızı büyük ihtimalle düşük hızlarda çalışan işlemcilere ait. Snapdragon 6150'nin tek çekirdek skoru, 2.8Ghz'de çalışan Snapdragon 845'e oldukça yakın. Yine Snapdragon 6150'nin çok çekirdek skoru ise 2 büyük ve 6 küçük çekirdeğe sahip Snapdragon 710'la başa baş gidiyor.
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Qualcomm'un yeni bir yonga seti olan Snapdragon 6150 ortaya çıkmışken, MediaTek de bir modeminin varlığını doğruladı. MediaTek'in Helio M70 modemi, 5G desteğine sahip. Sahip olduğu 5G teknolojisi ile Helio M70, 5Gbps bant genişliğini kullanıcılarına vaat ediyor. Aynı zamanda; 4G, 3G ve 2G'yi de destekleyecek olan Helio M70, büyük ihtimalle bulunduğu cihazlardaki tek modem olacak.

Kaynak : https://www.gsmarena.com/snapdragon_6150_appears_in_geekbench_medaitek_shows_off_m70_5g_modem-news-34583.php
Etiketler: Qualcomm, geekbench, Snapdragon 6150
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