CES 2020'de duyurulan mobil video akış platformu Quibi'nin, yayınlandıktan 6 ay sonra kapatıldığı duyuruldu. Açık bir mektupla paylaşılan kararın nedeniyse fikrin yeterince güçlü olmaması olarak gösterildi. Kapanış süreci, birkaç ay içerisinde tamamlanacak.

2020'nin ilk aylarında düzenlenen CES 2020 etkinliklerinde duyurulan yeniliklerden bir tanesi, "Quibi" isimli bir video akış platformuydu. Bu platform, Walt Disney Studios'un eski Başkanı Jeffrey Katzenberg tarafından kurulmuştu. Ancak görünüşe göre Quibi, kurucusunu umutlandırmış olmasına rağmen kullanıcıları o kadar da heyecanlandırmadı. Uygulama, yayına girdikten sonra sadece 6 ay dayanabildi. Yapılan son açıklamalarla platformun kapatıldığı açıklandı.

Quibi yöneticileri tarafından yayımlanan bir açık mektupta, platformun kapatılma nedenlerine değinildi. Yapılan açıklamalarda, fikrin yeterince güçlü olmadığının fark edildiği ifade edildi. Ayrıca yetkililer, bu fikri hiç de kolay almadıklarını ancak tüm seçenekleri tükettiklerini ifade ettiler. Yetkililere göre böyle bir karar alınmak istenmiyor olsa da başka bir çare kalmamış.

Kapatma kararının ilginç yanı, platformun birkaç gün önce dikkat çeken bir çıkış yapmasının ardından bu kararın alınmış olması. Yapılan açıklamalarda, bu platformun kısa bir süre sonra Android TV, Amazon Fire ve Apple TV'ye geleceği söylenmişti. Ancak bu duyurudan sadece saatler sonra, Quibi'nin fişinin çekildiği duyuruldu.

Katzenberg, Quibi için çok çalışmıştı. Hatta bu mobil video platformuna özgü çok sayıda içerik üretti. Ancak ortaya atılan bazı iddialar, Katzenberg'in bu içerikleri satmaya çalıştığını ortaya koyuyor. Ayrıca Wall Street Journal'da yer alan bir habere göre Quibi için 1,75 milyar dolarlık bir fon toplanmıştı. Ancak şimdilerde, bu paranın sadece 350 milyon doları mevcutmuş.

Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre platformun kapanış tarihi henüz netleşmedi. Kullanıcıların bu konuyla ilgili bildirimler alacağını söyleyen yetkililer, sürecin birkaç ay içerisinde tamamlanacağını ifade ettiler. Muhtemelen kullanıcılar, aylık aboneliklerini tamamladıktan sonra bir daha ödeme yapmayacak, platform kapsamının dışında bırakılacaklar.