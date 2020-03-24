Başrollerinde Game of Thrones dizisinden tanıdığımız Sophie Turner ile Corey Hawkins’in yer aldığı Quibi dizisi Survive'dan yeni fragman geldi. Survive, nisan ayı içerisinde Quibi'de izleyici karşısına çıkacak.

Walt Disney Studios Eski Başkanı Jeffrey Katzenberg, yayın platformlarına başka bir boyut katacak yeni projesi Quibi’yi geçtiğimiz aylarda duyurmuştu. Tamamen mobil cihazlara yönelik bir yayın uygulaması olacak Quibi’de orijinal içeriklerin uzunluğu 10 dakikadan fazla olmayacak. Böylece platform, Netflix ve Amazon Prime gibi diğer devlerden de ayrılmış olacak.

Sektöre oldukça iddialı bir giriş yapmak isteyen Quibi, bu doğrultuda içeriklerini de yavaş yavaş açıklamaya başladı. Açıklanan bu yapımların içinden belki de en dikkat çekeniyse Game of Thrones’un yıldızlarından Sophie Turner’ın başrolde olduğu Survive dizisi oldu. Geçtiğimiz ay ilk tanıtım videosu paylaşılan diziden yeni bir fragman daha geldi.

Survive dizisinin yayınlanan en son fragmanı:

Adından da anlayabileceğimiz üzere Survive, hayatta kalma temalı bir dizi. Dizideki olaylarsa Sophie Turner’ın hayat verdiği Jane isimli kadının etrafında dönüyor. Rehabilitasyon tedavisinden dönerken bir uçak kazası geçiren Jane, yolculuk başında tanıştığı Paul isimli yolcuyla birlikte kazadan sağ çıkmayı başarıyor. Dizide ikilinin verdiği hayat mücadelesini izlerken bir yandan da geçmişinde intihara meyilli olan Jane’in yaşama isteğini keşfedişini göreceğiz.

Senaryosu Richard Abate ile Jeremy Ungar tarafından kaleme alınan dizinin yönetmenlik koltuğunda Arlington Road ve The Mothman Prophecies filmleriyle tanıdığımız Mark Pellington oturuyor. Dizinin oyuncu kadrosunda başrol ikilisi Sophie Turner ve Corey Hawkins’in yanı sıra Terence Maynard, Jennifer Martin ve Laurel Marsden gibi isimler yer alıyor.

Survive, 6 Nisan 2020’de yayın hayatına başlayacak Quibi’nin ilk dizilerinden biri olacak. Nisan ayı içerisinde izleyici karşısına çıkacak dizinin her gün yeni bir bölümü yayınlanırken bu bölümlerin uzunluğuysa 10 dakikayı geçmeyecek ve bölümler izleyiciyi sıkmayacak. Sizce 10 dakikalık bölümlerden oluşan bir dizi izleyicinin beğenisini kazanabilir mi? Fikirlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.