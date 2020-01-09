2018 yılında eski Walt Disney Studios Başkanı Jeffrey Katzenberg tarafından kurulan kısa süreli mobil video platformu Quibi, nihayet duyuruldu. CES 2020’de tanıtılan hizmet, hem yatay hem de dikey olarak izlenebilen orijinal içeriklere ev sahipliği yapacak.

Tüketici elektroniği fuarı CES 2020’de duyurulan Quibi, tamamen mobil ekosisteme yönelik bir video akış uygulaması olması ile Netflix, Disney+ ve Amazon Prime gibi platformlardan ayrılıyor. Mobil odaklı ilk dijital yayın platformu olarak lanse edilen Quibi, telefonu ne şekilde tutarsanız tutun, herhangi bir kayma olmadan tam ekran video deneyimi vadediyor.

Quibi’deki orijinal içeriklerin uzunluğu 10 dakikadan fazla olmayacak. Platformda ayrıca Steven Spielberg ve Reese Witherspoon gibi isimlerin beğenilerinden oluşan özel bir içerik bölümü de olacak. Quibi'nin kurucusu Jeffrey Katzenberg, platformun mobil cihazlar için optimize edilmiş hikayeler anlatmak istediğini söylüyor.

Quibi, bir içeriğin hem yatay hem de dikey formatta izlenebilmesine imkan sağlıyor:

2018 yılında kurulan ve şu ana kadar 1 milyar doları aşkın yatırım alan Quibi, Amazon Prime ve Netflix gibi diğer akış hizmetlerinin aksine, BBC ve NBC dahil olmak üzere çeşitli kaynaklardan kısa haber bültenleri sunacak. Şirket, ilk yılında 175 orijinal içeriğin kullanıcılarla buluşacağını açıkladı.

Quibi tanıtım videosu:

Platformun diğer akış hizmetlerinden farklı olduğunu söyleyen Quibi CEO’su Meg Whitman, “Quibi, temelde televizyon için içerik yapan ve daha sonra bunları telefonlara sığdıracak şekilde küçülten platformlardan ayrılıyor. Quibi’nin kütüphanesinde yalnızca mobil cihazlar için yapılmış içerikler yer alacak” ifadelerini kullandı.

Platformda, reklamlı ve reklamsız olmak üzere iki farklı abonelik planı olacak. Fiyatlar ise henüz belli değil. Quibi, Nisan 2020'de ABD'de piyasaya sürülecek. Platformun ülkemizde kullanılıp kullanılamayacağını önümüzdeki dönemde göreceğiz.