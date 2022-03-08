İşlemcinin gücü, bir bilgisayarın performansını etkileyen en önemli donanım değerlerinden bir tanesidir. Bilgisayarınızın işlemcisi hakkında bilgi edinmek ve işlemci ayarlarınızı geniş bir yelpaze üzerinden tüm detaylarıyla kontrol etmek için kullanabileceğiniz Quick CPU nedir, işe yarıyor mu, nasıl kullanılır ve güvenli mi gelin yakından bakalım.

Artık neredeyse tüm bilgisayar kullanıcıların da bildiği gibi işlemci gücünün direkt olarak bilgisayarın performansı üzerinde bir etkisi vardır. İşlemci gücünüzün yüksek olması son derece önemli ancak bundan da önemlisi, o işlemci gücünün tamamını kullanabiliyor olmaktır. Quick CPU gibi bir program kullanmadığınız zaman çalıştırdığınız uygulamanın tam güçle çalışıp çalışmadığını bilemezsiniz.

Quick CPU bir üçüncü taraf yazılım olduğu için pek çok kullanıcı bu işi işletim sisteminin dahili araçlarıyla çözmek istiyor ancak bu pek de mümkün değil. Çünkü işletim sistemi tarafından sunulan araçlar, işlemciniz üzerinde Quick CPU kadar detaylı kontroller yapmanızı sağlamazlar. Gelin önce bir Quick CPU nedir yakın görelim ve işe yarıyor mu, güvenli mi gibi merak edilen soruları inceleyelim.

Quick CPU nedir?

CoderBag tarafından geliştirilen ve yayınlanan Quick CPU, en basit tanımıyla bir işlemci kontrol programıdır. Program üzerinden üzerinden işlemciniz hakkında pek çok detaylı bilgiye ulaşabilir ve aynı zamanda işlemci gücünü doğru kanalize ederek bilgisayar performansınızı arttırabilirsiniz. Quick CPU, özellikle yüksek işlemci performansı gerektiren yazılımları çalıştırırken hayat kurtarıcı olabilir.

Quick CPU ne işe yarar?

Quick CPU programı ile işlemci gücünüzü kontrol edebilirsiniz demiştik ancak ilk kez böyle bir program kullanacaksanız karşılaştığınız ekran biraz ilginç gelebilir. Bu nedenle Quick CPU kullanarak yapabileceklerinizi sıraladık. En azından bir göz aşinalığı olursa ekranda gördükleriniz daha anlamlı gelecektir. İşte Quick CPU ile yapabileceğiniz bazı işlemler;

Mevcut CPU tüketimini ve çekirdek performansını grafikler üzerinden takip edebilirsiniz.

CPU tüketim göstergelerini önceliklerine göre düzenleyebilirsiniz.

Aktif - pasif çekirdekleri çekirdek sayacı üzerinden kontrol edebilirsiniz.

CPU çekirdeklerinden hangilerinin aktif olacağını seçebilirsiniz.

Frekans ölçeklendirme ve turbo güçlendirme ile performans arttırabilirsiniz.

Gerçek zamanlı işlemci sıcaklığını görebilirsiniz.

Sistem bellek profili, güç çıkışı gibi seçenekleri güç planı üzerinden ayarlayabilirsiniz.

Hata düzeltmeleri için güncellemeleri takip edebilirsiniz.

Quick CPU nasıl kullanılır?

Buradaki bağlantı üzerinden ulaşabileceğiniz CoderBag resmi internet sitesinin Quick CPU sayfasının en altındaki bağlantıları kullanarak 64 bit ya da 32 bit Quick CPU yükleme dosyasını indirin ve kurulumu tamamlayın. Programı çalıştırdığınız zaman zaten karşınıza temel bilgilendirmelerin olduğu bir ekran çıkacak. Quick CPU, yapabileceğiniz işlemleri farklı sekmelere göre ayırmıştır. Sekmeler ve özellikleri şu şekilde;

Power Data sekmesi üzerinden dizüstü bilgisayarınızın şarj durumunu ve güç planını görebilirsiniz.

CPU Data sekmesi üzerinden işlemciniz hakkındaki tüm bilgileri detaylarıyla görebilirsiniz.

CPU Performance sekmesi üzerinden işlemcinizin frekans derecelerini, çekirdek sayısını ve önbellek değerlerini görebilirsiniz.

CPU Utilization sekmesi üzerinden bilgisayarınızın işlemci kullanımını görebilirsiniz.

CPU Temperature sekmesi üzerinden işlemci sıcaklığını görebilirsiniz.

CPU Frequency sekmesi üzerinden CPU hakkında çok daha ayrıntılı işlem detaylarını görebilirsiniz.

System Memory sekmesi üzerinden mevcut bellek kullanımızı görebilirsiniz.

Advanced CPU Settings sekmesi üzerinden işlemci ayarlarını düzenleyebilirsiniz.

Sekmelerden de anlaşılacağı üzere Quick CPU programının temel amacı, işlemci bilgilerinizi en detaylı şekilde görmektir. Advanced CPU Setting sekmesi ise tüm düzenlemeleri yapacağınız bölümdür. Detaylı bilgi edindikten sonra son bölüm üzerinden işlemci performansınızı en iyi hale getirmeniz mümkün.

Quick CPU işe yarıyor mu?

Quick CPU işe yarıyor mu sorusuna net bir evet ya da hayır cevabı vermek mümkün değil. Çünkü program performansıyla bilgisayarınızın donanım özellikleri ve çalıştırdığınız uygulamalar direkt olarak ilişkilidir. Yani Quick CPU her bilgisayar işlemcisinin performansını arttırmayabilir.

Bilgisayarınızla ne yaparken işlemci gücünüzü tam kapasite kullanmak istediğiniz de son derece önemli. İnternette gezerken ya da bir şeyler izlerken işlemci gücünüzün ne durumda olduğunu pek anlamazsınız. Ancak bir oyun çalıştırırken ya da yüksek işlemci performansı gerektiren bir yazılım çalıştırırken Quick CPU programının işe yaradığını görebilirsiniz.

Quick CPU güvenli mi?

Quick CPU programı ile işlemci çekirdeklerinizi doğru yöne kanalize ederek bilgisayar performansınızı maksimumda kullanırsınız. Ancak devamlı olarak işlemcinizi en yüksek performansta kullanmak büyük bir güç harcayacağı için uzun dönemde donanımlarınız çok daha hızlı eskiyebilir. Bu nedenle Quick CPU programını tam da ihtiyacınız olduğu zaman kullandığınızdan emin olun.

Quick CPU ile düzenlediğiniz ayarlar her zaman geçerlidir. Yani program kapalı bile olsa son düzenlediğiniz ayarlar geçerli olacaktır. Bu nedenle, yapılan düzenlemeleri standart kullanım sırasında değiştirmeyi düşünebilirsiniz. Elbette, Quick CPU yükleme dosyasını resmi internet sitesi üzerinden indirmeniz gerektiğini hatırlatalım.

Bilgisayarınızın işlemci gücünü maksimum kapasitede kullanarak performans arttırabileceğiniz Quick CPU nedir, ne işe yarar, işe yarıyor mu, nasıl kullanılır ve en önemlisi güvenli mi gibi merak edilen soruları yanıtlayarak bu program hakkında bilmeniz gereken detaylardan bahsettik. Quick CPU kullanıyorsanız deneyiminizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.