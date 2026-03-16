Radar Cezalarında Önemli Gelişme: ''Kalibrasyon Bilgileri Paylaşılabilir...''

Radar cezalarına itiraz sürecinde önemli bir değişiklik gündeme geldi. Yeni karara göre sürücüler, radar cihazının kalibrasyon bilgilerine erişebilecek. Peki bu ne anlama geliyor?

Deniz Şen /

Radar cezalarına yapılan itirazlarla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), radar cihazlarının kalibrasyon bilgilerine erişimin sürücüler için mümkün olması gerektiğine yönelik bir tavsiye kararı verdi.

Karara göre, sürücüler kesilen cezanın doğruluğunu denetleyebilmek için radar cihazının kalibrasyonuna ilişkin belirli bilgileri talep edebilecek.

Radar cezalarına itiraz eden vatandaş başvurdu.

Hız ihlali nedeniyle ceza alan bir vatandaş, radar ölçümüne ilişkin herhangi bir teknik belgenin kendisiyle paylaşılmadığını belirterek cezaya itiraz etti. Ancak sulh ceza hakimliği, radar cihazının kalibrasyonunun güncel olduğu gerekçesiyle itirazı reddetti. Bunun üzerine vatandaş, radar cihazının türü, modeli, seri numarası ve kalibrasyon bilgilerini talep etti. Talebin reddedilmesi sonrası konu Kamu Denetçiliği Kurumu’na taşındı.

Kamu Denetçiliği Kurumu yaptığı incelemede vatandaşı haklı buldu.

Kurum, radar cihazlarının kalibrasyonuna ilişkin bilgilerin belirli güvenlik detayları gizlenerek başvuru sahipleriyle paylaşılabileceğini belirtti. Kararda, bireylerin kendilerine uygulanan idari cezaların hukuka uygun olup olmadığını denetleyebilmesi için bu tür bilgilere erişimin önemli olduğu ifade edildi.

Uzmanlara göre bu karar, radar cezalarına yapılacak itirazlarda önemli bir emsal oluşturabilir. Daha önce bazı davalarda radar cihazının kalibrasyon belgesi sunulmadığı için cezaların iptal edildiği örnekler de bulunuyor.

Peki siz bu gelişmeler hakkında ne düşünüyorsunuz?

