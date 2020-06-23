Rakamları Algılayamayan Adamın Garip Hikâyesi

İsmi R. F. S. olarak sadece baş harfleri açıklanan ABD'li bir adamın, dünyada eşi benzeri bulunmayan bir beyin rahatsızlığı bulunuyor. John Hopkins Üniversitesi'ndeki araştırmacıların bulgularına göre R. F. S., 0 ve 1 hariç diğer rakamlara baktığı zaman kendi deyimiyle 'bir tabak spagetti' görüyor ve bu rakamları asla algılayamıyor.

Tıp dünyasında bugünlerde ilginç bir hastalık kendinden epeyce bahsettiriyor. İsminin baş harfleri R. F. S. olan bir adam, 0 ve 1 hariç diğer rakamları algılayamamasına neden olan garip bir beyin rahatsızlığına sahip. Dünyada eşi benzeri olmayan bu hastalığı Johns Hopkins Üniversitesi’nden algı bilimi profesörü Michael McCloskey, “R. F. S.’nin beyninin, diğer herkesin beyni gibi olduğunu düşünüyoruz fakat kendisinin hastalığı, farkındalık için gereken bir şeye zarar vermiş” şeklinde tanımlıyor. R. F. S., rakamları kağıt üzerinde, nesne olarak ve diğer yollarla hiçbir şekilde göremiyor.

2010 yılının başlarında ani bir baş ağrısıyla konuşmada ve konuşulanı anlamada zorluk çektiği belirtilen kişi, ayrıca geçici hafıza ve görme kaybı da yaşamış. Bu geçirdiği baş ağrısı döneminden sonra R. F. S.'nin beyninin motor fonksiyonları yıllar geçtikçe daha kötü hâle gelmeye başlamış. Bu dönemde R. F. S.'ye 'kortikobazal sendrom' adı verilen; hareketlerde ve dilde sorunlara yol açan çok nadir görülen 'dejeneratif bir beyin bozukluğu' teşhisi konulmuş.

R. F. S.'ye gösterilen 8 rakamı ve R. F. S.'nin gördüğü şekiller:

R. F. S., John Hopkins Üniversitesi'nde tedavi gördüğü süreçte, algı bilimi konusunda uzman Michael McCloskey'e başka bir meslektaşı tarafından sevk edilmiş. Profesör Michael McCloskey'in ekibiyse o sırada 60 yaşını geçmiş olan R. F. S. üzerinde 2011 yılında çalışmaya başlamış. McCloskey'in ekibinin vardığı bulgulara göre R. F. S., dünyada rakamları algılayamayan ilk ve tek insan. McCloskey'in açıkladığına göre R. F. S., kendisine 2 ila 9 arasında bir rakam gösterildiğinde bu rakamları göremiyor ve bunun yerine bu rakamları karman çorman çizgiler ve 'bir tabak spagetti' olarak tanımlıyor. McCloskey ise işin en garip kısmının bu algılama bozukluğunun sadece rakamlar üzerinde gerçekleşmesi olduğunu söylüyor. Simgeler veya harfler, sayılara benzer görünebilir; örneğin büyük B harfi, 8 rakamı gibi görünebilir fakat bu kişi, harfleri ya da diğer karakterleri görmede sorun yaşamıyor.

R. F. S.'nin beyninde neler olur bittiğini anlamak için bir dizi deney yürüten McCloskey ve ekibi, R. F. S.'ye rakamları içlerine farklı semboller ekleyerek göstermeye çalışmışlar. Bir surat görüntüsünün içerisine rakamları yerleştiren McCloskey, R. F. S.'yi EEG cihazına bağlayarak bu görüntülere baktığında oluşan beyin dalgalarını incelemiş. R. F. S. yapılan deney sonrasında, suratı hiç görmediğini, gördüğü şeyin karmaşık şekillerden ibaret olduğu için ortada rakamlardan başka bir şey olup olmadığını fark etmediğini söylemiş fakat EEG sonuçlarına göre R. F. S.'nin beyin dalgaları surat görüntüsünü gördüğü yönünde sonuçlar vermiş. McCloskey ise bu durumu, “Baktığınız şeyi bilmek için beyninize oldukça fazla iş yaptırabilir ve bunun sonucunda o şeyin hiç farkında olmayabilirsiniz” sözleriyle açıklıyor.

R. F. S.​ için hazırlanan özel rakamlar:

R. F. S.'nin hastalığı, beyninin büyük bir bölümünü etkilediği için araştırmacılar tam olarak nerede bir hatanın gerçekleştiği kesin olarak belirleyemiyorlar. R. F. S.'nin yaşı ve fiziksel durumu el verdikçe üzerinde birkaç yıl boyunca çalışma yapma fırsatı bulan McCloskey ve ekibi, en sonunda çareyi R. F. S.'nin gündelik hayatta kullanabilmesi için yeni bir rakam dizisi oluşturarak bulmuş. McCloskey'in 'vekil rakamlar' adını verdiği bu semboller, R. F. S. 1 rakamını algılayabildiği için 1 rakamı ve 1 rakamına değişik şekiller eklenerek çoğaltılması yoluyla oluşturuluyor. R. F. S.'nin durumun bir diğer ilginç yanıysa, R. F. S. bir mühendis ve bu hastalığı başladıktan birkaç sene sonra bile mühendislik yapmaya devam etmiş. Sayı işleme konusunda kusursuz bir becerisi olan R. F. S., rakamları kelime olarak kullanarak ve Roma rakamlarıyla sorunsuz bir şekilde matematiksel işlemler ve hesaplama yapabiliyor.