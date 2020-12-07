Razer, oyunculara yönelik tasarladığı yeni dizüstü bilgisayarı Razer Blade 15 Base modelini duyurdu. Alüminyum kaplamalı bir gövdeye sahip olan bilgisayar, 16 GB RAM ve 10. nesil Intel i7 işlemci kullanıyor.

Oyuncu donanımları denildiğinde akla ilk gelen markalardan bir tanesi Razer, yeni Razer Blade 15 Base dizüstü bilgisayar modelini duyurdu. Şirket, yeni dizüstü bilgisayarıyla birlikte oyuncularına oldukça üst düzey bir deneyim vaat ediyor.

Şirketi yeni Razer Blade 15 Base modelinde CNC kaplamalı alüminyum gövde, mat siyah anodize kaplama sunuyor. Tabii artık klasikleşmiş Razer logosu da bilgisayarı süsleyen detaylar arasında bulunuyor.

Yeni Razer Blade 15 Base modeli

Yeni Blade 15 Base modeli, tıpkı diğer Razer Blade modellerinde olduğu gibi Razer Chroma RGB destekli bir klavyeye sahip. Bu klavye, 16,8 milyon renge kadar uyacak şekilde özelleştirilebiliyor.

Cihazda, THX Spatial Audio tarafından desteklenen yukarıya dönük hoparlörler bulunuyor. Dizüstü bilgisayarda kullanılan bu ses teknolojisi; oyun, müzik, film, konuşma ve özelleştirilebilir EQ profili gibi çeşitli kullanım profilleri sunuyor.

Gücünü 10. nesil 6 çekirdekli Intel Core i7-10750H işlemciden alan cihaz, 6 GB DDR6 VRAM'e sahip NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ekran kartını içerisinde barındırıyor. 15,6 inçlik FHD 120 Hz ekrana sahip Blade 15 Base, 16 GB DDR4 RAM kullanıyor. Razer Blade 15 Base, üstünde 1.499,99 dolarlık da (11.717 TL) bir fiyat etiketi taşıyor.

Razer Blade 15 Base özellikleri