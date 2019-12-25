Realme X2 Pro Master Edition’ın Fiyatı ve Özellikleri

Çinli mobil üreticisi Realme, amiral gemisi sınıfında konumlandırılacak olan yeni telefonu 'Realme X2 Pro Master Edition'ın Asya bölgesindeki satışlarına başladı. Satışların başlamasıyla telefonun fiyatı ve donanımsal özellikleri de kesinlik kazanmış oldu.

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Realme, yeni amiral gemisi telefonu Realme X2 Pro’yu geçtiğimiz ay tanıtmıştı. Yaklaşık yarım saatte şarj olan telefonuyla amiral gemisi piyasasına sağlam bir rakip çıkarmış olan Realme, şimdiyse telefonun “Realme X2 Pro Master Edition” olarak adlandırılan yeni varyantının Asya bölgesindeki satışları için kolları sıvadı. Gelin, telefonun özelliklerine ve fiyatına hep birlikte bakalım.

Realme X2 Pro Master Edition neler sunuyor?

Donanımsal açıdan tam bir canavar diyebileceğimiz Master Edition, bellek ve depolama alanında kullanıcıların aklını başından alacak gibi görünüyor zira telefonda 12 GB RAM ve 256 GB dahili depolama seçenekleri bulunuyor. Telefonu orijinalinden ayıran tek farkın da depolama seçeneği olduğunu belirtelim.

Öte yandan cihazda Full HD+ çözünürlüğüne sahip 6,5 inç’lik çentikli bir Super AMOLED ekran bulunuyor. Corning Gorilla Glass 5 ile korunan ön panel, ayrıca 402 ppi değerinde ekran yoğunluğu ve 90 Hz ekran yenileme desteğini de beraberinde sunuyor. 12 GB RAM ve 256 GB depolama ile tam bir canavara dönüşen telefon, gücünü ise Android cephesinin mevcut en güçlü yonga seti olan 7 nm’lik Snapdragon 855 Plus’tan alıyor.

Telefonun arka tarafını çevirdiğimizde ise bu yılın en büyük mobil trendlerinden biri olan dörtlü kamera kurulumu bizleri karşılıyor. Bu kameralardan ilki 64 MP'lik birincil sensör, ikincisi 8 MP’lik geniş açı, üçüncüsü 13 MP’lik telefoto lens ve sonuncusu da 2 MP’lik derinlik sensörü olarak belirlenmiş durumda. Telefonda ayrıca selfie çekimleri için 16 MP çözünürlük değerinde bir ön kamera sensörü bulunuyor.

Realme X2 Pro Master Edition fiyat:

Kırmızı ve beton rengi olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle müşterilerin karşısına çıkacak olan Realme X2 Pro, şu anda Hindistan genelinde çevrimiçi Realme mağazaları ve Flipkart aracılığıyla satın alınabiliyor. Realme’nin telefon için uygun gördüğü satış fiyatı ise 34.999 Hindistan rupisi (yaklaşık 2.915 TL).

Realme X2 Pro Master Edition teknik özellikler:

Ekran: 6,5 inç, 402 ppi, Full HD+ Super AMOLED

İşlemci: Snapdragon 855+

RAM: 12 GB

Depolama: 256 GB

Arka Kamera: 64 MP ana sensör + 8 MP geniş açı + 13 MP telefoto + 2 MP derinlik

Ön Kamera: 16 MP

Bağlantı: Bluetooth 5.0, NFC, ekran içi parmak izi, 3,5 mm jak

İşletim Sistemi: Android 9 üzerine kurulu ColorOS 6.1 (Android 10 güncellemesi mevcut)

Renkler: Kırmızı, Gri

Boyutlar: 61 mm x 75,7 mm x 8,7 mm

Ağırlık: 199 gram