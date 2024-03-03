Realme modellerinde daha önce dinamik ada özelliğini de görmüştük. Şimdiyse aksiyon butonunun bir benzeri geliyor.

Çinli teknoloji şirketi Realme, fiyat/performans oranı yüksek olan cihazlarıyla sürekli dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Amiral gemisi özelliklerini daha ulaşılabilir fiyatlarda kullanıcılara sunan şirket, aksesuar tarafında da hem kendi ürünlerini geliştiriyor hem de ortaklıklar yaparak farklı tarzda ürünleri piyasaya sürüyor.

Bunu yaparken sektörün gerisinde kalmamak için önde gelen özellikleri de bünyesine katmaya gayret gösteriyor. Örneğin Apple’ın dinamik adası, Realme’de mini kapsül adıyla karşılık bulmuştu. Şimdiyse Apple’dan aşina olduğumuz bir özellik daha Realme tarafında kendini gösteriyor.

Tanıtımın öncesinde ‘dinamik buton’ paylaşıldı.

iPhone 15 ve 15 Pro modellerindeki eylem düğmesine bildiğiniz üzere farklı eylemler atanabiliyor. Bu butonun işlevi de pek farklı değil. Görselde gösterilenlere baktığımız zaman bu butona 7 eylem atanabildiğini görüyoruz. Bunlar arasında deklanşör, el feneri, sessiz mod, uçak modu, rahatız etme modu, ve muhtemelen egzersiz modu var. Kalan 1 tanesinin ne olduğu belirsiz.

Realme’nin 12 5G modelinde sunacağı bu özellik, android tarafında diğer üreticilerin de bu özelliği kucaklamasına ön ayak olabilir.

Söz konusu telefonun MediaTek Dimensity 6100+ işlemci ve 8 GB RAM’le geleceği söyleniyor. Onun haricinde 5.000 mAh kapasiteli batarya ve 108 megapiksel ana kamera da telefonun heyecan veren özelliklerinden. 6 Mart tarihindeki tanıtımla birlikte hem dinamik buton hem de Realme 12 5G hakkında daha detaylı bilgi edinme fırsatımız olacak.