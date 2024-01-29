realme, düzenlediği bir etkinlikte realme 12 Pro ile realme 12 Pro+'ı duyurdu. Orta segment telefonlar, sahip oldukları üst düzey özelliklerle dikkat çekmeyi başaracaklar gibi duruyor.

Çinli teknoloji şirketi realme, bugün düzenlediği bir etkinlikte iki yeni modelle karşımıza çıktı. realme 12 Pro ve realme 12 Pro+ olarak isimlendirilen telefonlar, üst düzey özellikleri ile dikkat çekmeyi başaracak gibi görünüyorlar. Peki realme'nin yeni akıllı telefonları, hangi özelliklerle donatıldılar?

realme'nin her iki telefonu, pek çok alanda ortak özelliklerle donatıldılar. Mesela her iki modelde de 6.7 inç büyüklüğünde AMOLED ekranlar bulunuyor. 120 Hz tazeleme oranı ve FHD+ çözünürlükle desteklenen bu ekranlar, DCI-P3 renk uzayının yüzde 100'üne destek veriyorlar ve 950 nit tepe parlaklık değerine ulaşabiliyorlar. realme 12 Pro'da 16 MP, realme 12 Pro+'ta ise 32 MP çözünürlük sunan selfie kameralar, bizleri karşılıyor.

Karşınızda realme 12 Pro

realme 12 Pro'da Qualcomm'un Snapdragon 6 Gen 1 işlemcisi bulunurken, Pro+ modelde Snapdragon 7s Gen 2 işlemci görüyoruz. Her iki telefonda da 256 GB'ye kadar depolama alanı bulunuyor. Bununla birlikte; Pro modelde 8 GB, Pro+ modelde ise 12 GB'ye kadar RAM seçeneği sunuluyor. Her iki telefon da Dynamic RAM desteği sayesinde RAM kapasitesini artırabiliyor. Android 14 tabanlı Realme UI 5.0 arayüzünün kullanıldığı telefonlarda 67W hızlı şarj desteği sunan 5.000 mAh kapasiteli bataryalar mevcut.

realme 12 Pro+, kamera kurulumu ile dikkat çekecek bir model. Bu bağlamda; telefonda periskop tarzı telefoto lens bulunuyor. Ana kamerası 50 MP Sony IMX890 sensör içeren telefonda, 6x optik yakınlaştırma sunan 64 MP periskop kamera ve 8 MP ultra geniş açılı kamera bulunuyor. 3x portre yakınlaştırma ve 120x'e kadar süper yakınlaştırma desteğine sahip olan kamera kurulumu, orta segmentin çıtasını yükseltmiş durumda.

realme 12 Pro'nun kamera kurulumuna baktığımızda ise 50 MP Sony IMX882 ana kamerayı görüyoruz. Sony 700 serisi telefoto kamera ile 8 MP ultra geniş açılı kamera da öne çıkan hususlar arasında yer alıyor. Özel görüntüleme algoritmaları ve RAW formatı gibi özellikler, realme 12 Pro serisini diğer orta segment telefonlardan ayıracak.

realme 12 Pro teknik özellikleri:

Ekran 6,7 inç, AMOLED, FHD+, 120 Hz, 950 nit İşlemci Snapdragon 6 Gen 1 RAM 8 GB (LDDR4X) + 8 GB Dynamic RAM Depolama 128-256 GB (UFS 3.1) Ön Kamera 16 MP Arka Kamera 50 MP (Sony IMX882) + 32 MP (Sony IMX709) + 8 MP Batarya 5.000 mAh (67W) İşletim Sistemi Realme UI 5.0 (Android 14)

realme 12 Pro+ teknik özellikleri:

Ekran 6,7 inç, AMOLED, FHD+, 120 Hz, 950 nit İşlemci Snapdragon 7s Gen 2 RAM 8-12 GB (LDDR4X) + 12 GB Dynamic RAM Depolama 128-256 GB (UFS 3.1) Ön Kamera 32 MP Arka Kamera 50 MP (Sony IMX890) + 64 MP (OV64B) + 8 MP Batarya 5.000 mAh (67W) İşletim Sistemi Realme UI 5.0 (Android 14)

realme 12 Pro fiyatları:

Versiyon Fiyatı 8 GB + 128 GB realme 12 Pro 310 dolar 8 GB + 256 GB realme 12 Pro 325 dolar 8 GB + 128 GB realme 12 Pro+ 360 dolar 8 GB + 256 GB realme 12 Pro+ 385 dolar 12 GB + 256 GB realme 12 Pro+ 410 dolar

realme 12 Pro serisinin Türkiye pazarına gelip gelmeyeceği şimdilik belli değil.