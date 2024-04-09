Nubia, katlanabilir ekranlı telefonu Flip'i duyurdu. Kapaklı bir yapıya sahip olan telefon, tüketicilerin ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyor. Peki bu telefon neler vadediyor?

Çinli teknoloji devi ZTE'nin alt markası Nubia, bugün düzenlediği bir etkinlikte Nubia Flip isimli katlanabilir ekranlı telefonunu duyurdu. Samsung Galaxy Z Flip serisine tasarım açısından rakip olarak piyasaya sürülen akıllı telefon, tüketicileri etkilemeyi başaracak gibi görünüyor.

Nubia Flip, 6.9 inç büyüklüğünde 120 Hz tazeleme oranı sunan, FHD+ çözünürlüklü ana kamerayı barındırıyor. Kapakta bulunan ekran ise 1.43 inç büyüklüğünde ve dairesel bir tasarıma sahip. Küçük dairesel yapıdaki ekran, 466 x 466 piksel çözünürlük sunuyor.

Karşınızda Nubia Flip

Nubia Flip, Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 işlemciden güç alıyor. Bu güç 12 GB'ye kadar RAM ve 512 GB'ye kadar depolama alanı ile destekleniyor. Telefonun 33W hızlı şarj destekli 4.310 mAh kapasiteli bataryası, 73 dakikada tam şarj oluyor. İşletim sistemi cephesinde ise Android 14'ü görüyoruz.

Telefonun küçük ekranı, iki adet kamera içeren bir çerçeveye ev sahipliği yapıyor. Bu kamera kurulumunda 50 MP ana kamera ve 2 MP derinlik odaklı kamera bulunuyor. Ana ekranın içine yerleştirilen selfie kamera ise 16 MP çözünürlük vadediyor. Nubia'nın yeni telefonundaki kameralar, yapay zekâ ile de destekleniyor.

Nubia Flip teknik özellikleri

Ekran 6.9 inç, FHD+ (2790 x 1188 piksel), 120 Hz

1.43 inç, 466 x 466 piksel İşlemci Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 RAM 8-12 GB Depolama 256-512 GB Ön Kamera 16 MP Arka Kamera 50 MP + 2 MP Batarya 4.310 mAh (33W) İşletim Sistemi Android 14

Nubia Flip fiyatı:

Versiyon Fiyatı 8 GB + 256 GB 415 dolar 12 GB + 256 GB 455 dolar 12 GB + 512 GB 510 dolar

Henüz Çin pazarında satışa sunulan Nubia Flip'in küresel pazarlara çıkıp çıkmayacağı şimdilik bilinmiyor.