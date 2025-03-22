realme, uygun fiyatlı akıllı telefonları V70 ile V70s'i Çin'de duyurdu. Askeri düzeyde dayanıklı olacak şekilde tasarlanan telefonlar, tüketicilerin ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyor.

Çinli teknoloji şirketi realme, düzenlediği bir etkinlikte V70 ile V70s olarak isimlendirdiği yeni akıllı telefonlarını duyurdu. Bütçe dostu telefonlar, tüketicilerin ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyor. Peki realme'nin yeni akıllı telefonları tüketicilere neler vadediyor?

realme'nin yeni akıllı telefonlarında 6.72 inç boyutlu 120 Hz'lik ekranlar bulunuyor. Ancak bu ekranın çözünürlüğü şimdilik bilinmiyor. Öte yandan; her iki telefonun selfie kameralarına ilişkin de herhangi bir paylaşım yapılmadı. Ancak bu akıllı telefonlardan V70'te MediaTek Dimensity 6300 5G, V70s'te ise MediaTek Dimensity 6100+ 5G işlemciler görüyoruz.

Karşınızda realme V70

realme'nin yeni akıllı telefonlarında 8 GB'ye kadar RAM ve 256 GB'ye kadar depolama alanı sunuluyor. Her iki modelde de 8 GB sanal RAM desteği bulunuyor. realme UI 6.0 arayüzü ile çalışan telefonlarda 5.000 mAh kapasiteli bataryalar mevcut. IP64 sertifikası ile su ve toza dayanıklılık gösteren telefonlar, güçlendirmiş alüminyum çerçeveleri ile askeri düzeyde dayanıklılık gösteriyorlar. Her iki telefon da 2 metre yüksekten düşmeye karşı dayanıklılar.

realme V70s ise böyle görünüyor:

realme V70 ile V70s modelinde dikey yerleştirilmiş üçlü kamera kurulumu görüyoruz. Ancak bu kamera kurulumlarının detayları tam olarak belli değil. Şirketin açıklamasına göre her iki telefonda da 50 MP ana kamera yer alıyor. Bu kamera, yapay zekâ destekli Magic Depth AI teknolojisini destekliyor.

realme V70 teknik özellikleri:

Ekran 6.72 inç, 120 Hz İşlemci MediaTek Dimensity 6300 RAM 6-8 GB Depolama 128-256 GB Ön Kamera Açıklanmadı Arka Kamera 50 MP + açıklanmadı Batarya 5.000 mAh İşletim Sistemi realme UI 6.0

realme V70s teknik özellikleri:

Ekran 6.72 inç, 120 Hz İşlemci MediaTek Dimensity 6100+ RAM 6-8 GB Depolama 128-256 GB Ön Kamera Açıklanmadı Arka Kamera 50 MP + açıklanmadı Batarya 5.000 mAh İşletim Sistemi realme UI 6.0

realme V70 fiyatı:

Versiyon Fiyatı 6 GB + 128 GB 165 dolar 8 GB + 256 GB 205 dolar

realme V70s fiyatı: