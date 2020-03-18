Cumhurbaşkanı Corona Virüsü Toplantısı Sonrası Konuştu

Türkiye’de ilk Corona virüsü vakasının duyurulduğu tarihten itibaren herkes büyük bir merakla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasını bekliyordu. Erdoğan bugün akşam saatlerinde yaptığı basın toplantısıyla halka seslendi ve çeşitli açıklamalarda bulundu.

Bugün düzenlenen “Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı” sonrasında bir basın toplantısı da düzenleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, halka evde kalmaları yönünde çağrıda bulundu. Konuşmasına Çanakkale Deniz Zaferi’ni anarak başlayan Erdoğan, “Sanayileşme ve bilgi devrimleriyle şekillenen bugünkü dünyanın nasıl bir geleceğe evrileceğini kestirmek şu anda zordur. Ancak artık hiçbir şeyin eskisi gibi gidemeyeceği de açıkça ortadadır. Küresel ekonomik, siyasi ve sosyal düzende köklü değişiklikler yaşanması muhtemel yeni bir döneme giriyoruz. Türkiye’nin bu fotoğrafı, özellikle kendi içinde avantajlı bir yerde durdurarak oraya bunu döndürmesi şart. Özellikle son 17 yılda ülkemizin temel hizmet alanlarında ve altyapısında gerçekleştirdiğimiz büyük dönüşüm sayesinde bu sürece olabilecek en hazırlıklı şekilde yakalanmıştır” sözleriyle devam etti.

Corona virüsünün görüldüğü ülkeler, vaka ve can kaybı sayılarına tarihleriyle beraber değinen Erdoğan, “10 Mart’ta, Sağlık Bakanımız, ülkemizde ilk defa, Avrupa’dan gelen bir vatandaşımızda COVID-19 testinin pozitif çıktığı bilgisini kamuoyuyla paylaştı. 12 Mart’ta, şahsımın başkanlığında yapılan toplantıda, oldukça önemli tedbirler alarak, hemen uygulamaya geçirdik. Bunlar arasında, okulların tatil edilmesi ve uzaktan eğitime geçilmesi, kamu çalışanlarının yurt dışı görevlerinin ertelenmesi, spor müsabakalarının seyircisiz oynanması gibi hususlar da yer alıyordu” sözleriyle sürecin Türkiye açısından bir özetini sundu.

Tedbirlere uyarsak 3 haftayla sınırlı kalırız

Alınan tedbirlerin doğruluğuna dikkat çeken Erdoğan, bunlara hassasiyet gösterildiği takdirde evde kalma süresinin 3 hafta olacağını söyledi. Bireysel temizliğin önemine dikkat çekti ve virüsün potansiyel yayılma ortamı olan toplu taşıma araçları, kapalı mekanlar ve ortak kullanıma açık yerlerden uzak durulması gerektiğini belirtti.

Sağlık sisteminin ayakta tutulması konusunda vatandaşa görev düştüğünü açıklayan Cumhurbaşkanı, sürekli olarak ek tedbirler almaya devam edeceklerinin altını çizdi. Asgari ücret desteğinin devamı, en düşük emekli maaşının 1500 TL'ye çıkarılması, emekliler için bayram ikramiyelerinin nisan ayının başında ödenmesi gibi kararların açıklandığı toplantı evde sağlık hizmetlerinin devreye alınacağının bildirilmesiyle sona erdi.