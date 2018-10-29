Rockstar'ın en son bombası Red Dead Redemption 2'yi daha eğlenceli hale getirebileceğiniz hile kodlarını paylaşıyoruz.

Hileler Rockstar oyunlarının, özellikle de GTA serisinin vazgeçilmezidir. Leavemealone, asprine, bigbang... Hhilelerini neredeyse ezbere bildiğimiz Rockstar yapımlarının sonuncusu olan Red Dead Redemption 2'nin hile kodları elimize ulaştı.

Oyun dünyasının gördüğü en mükemmel yapımlardan biri olan RDR 2'nin hile kodlarını kullanmak istiyorsanız şimdiden uyaralalım: Herhangi bir hileyi aktif ettiğiniz andan itibaren oyunda kayıt alamazsınız, başarı veya kupa kazanamazsınız. Bunlar umrunuzda değilse ve biraz eğlenmek istiyorsanız, aşağıdaki hileleri Options > Cheats sekmesine girebilirsiniz.

Red Dead Redemption 2 Hileleri