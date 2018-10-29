Hileler Rockstar oyunlarının, özellikle de GTA serisinin vazgeçilmezidir. Leavemealone, asprine, bigbang... Hhilelerini neredeyse ezbere bildiğimiz Rockstar yapımlarının sonuncusu olan Red Dead Redemption 2'nin hile kodları elimize ulaştı.
Oyun dünyasının gördüğü en mükemmel yapımlardan biri olan RDR 2'nin hile kodlarını kullanmak istiyorsanız şimdiden uyaralalım: Herhangi bir hileyi aktif ettiğiniz andan itibaren oyunda kayıt alamazsınız, başarı veya kupa kazanamazsınız. Bunlar umrunuzda değilse ve biraz eğlenmek istiyorsanız, aşağıdaki hileleri Options > Cheats sekmesine girebilirsiniz.
Red Dead Redemption 2 Hileleri
- Abundance is the dullest desire (Sınırsız cephane)
- You Long for Sight but See Nothing (Sisi kaldırır)
- You flourish before you die (Son seviyede sağlık, dayanıklılık ve deadeye )
- Better than my dog (Atınızı her yerden çağırabilirsiniz)
- Run! Run! Run! (Yarış atı verir)
- Virtue Unearned is not virtue (Honor derecenizi arttırır)
- You Seek More Than The World Offers (Tüm çubuklarınızı doldurur ve güçlendirir)
- You are a beast built for war (Bir savaş atı yaratır)
- Greed is American Virtue (Ağır silahlar)
- A simple life, a beautiful death (Temel silahlar)
- Death is silence (Gürültüsüz, gizlilik silahları)
- Vanity. All is vanity (Gardroptaki bütün kıyafetler)
- The lucky be strong evermore (Sınırsız dayanıklılık)
- You want punishment (Aranan derecenizi yükseltir)
- You want freedom (Aranan derecenizi azaltır)