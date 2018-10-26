Resmi çıkışı için artık sadece saatler kalan Red Dead Redemption 2 için Rockstar'dan mobil uygulama sürprizi geldi.

Dün üzerindeki inceleme ambargosu kalkan Red Dead Redemption 2'nin, yayınlanan ilk inceleme puanları ile gelmiş geçmiş en iyi oyunlardan biri olduğu ifade edilmişti. İlgili haberimize hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Oyunun çıkışına saatler kala Rockstar'ın resmi blogundan iki önemli duyuru geldi: Biri şu an haberini okumakta olduğunuz mobil uygulama, diğeri de 3GB'lık ilk gün güncellemesi. Eğer ki oyunu fiziksel kopya olarak aldıysanız güncelleme için 1-2 gün beklemeniz gerekecek. Her ne kadar oyunu oynamanıza engel olmasa da birçok performans iyileştirmesi ve hata düzeltmeleri bulunuyor.

Gelelim oyunun resmi mobil uygulamasına... RDR 2 sahipleri, bu uygulama sayesinde oyundan aldıkları zevki iki katına çıkaracaklar. Oyunun haritası, hikayede gerçekleştirdiğiniz ilerlemeleri takip edebileceğiniz, oyunla ilgili rehberlere erişebileceğiniz ve gazete okuyabileceğiniz bu uygulama şu andan itibaren indirilebilir durumda. Tek yapmanız gereken PS4 veya Xbox One'da kullandığınız Rockstar hesabınızla uygulamaya giriş yapmak olacak.