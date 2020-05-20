Koronavirüs pandemisinin neden olduğu karantina önlemleri, irili ufaklı pek çok şirketin çalışma sistemini değiştirdi. Normalde bir masa etrafında yapılan toplantılar, artık Zoom gibi video konferans platformları vasıtasıyla yapılıyor. Peki, toplantınızı Zoom veya Skype yerine Red Dead Redemption 2’de bir ateşin etrafında toplanarak yapmak ister miydiniz?

Bugünlerde iş ve eğitim süreci video konferans uygulamaları üzerinden yürüyor. Zoom başta olmak üzere bazı uygulamalardaki güvenlik ve gizlilik endişeleri bir tarafa, uzun saatler bilgisayar başında video konferans görüşmeleri gerçekleştirmek çok önemli zihinsel sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

New York Times gazetesinin bu ayın başlarında yayınladığı bir araştırmaya göre, bugünlerde hem iş olarak hem de sosyalleşmek için sıkça başvurduğumuz Zoom, Skype ve Microsoft Team gibi video konferans uygulamaları, bizleri çok daha izole ve fiziksel olarak asosyal bir dünyaya hapsettiği için olduğumuzdan daha güvensiz hissetmemize sebep olabiliyor.

Video konferans uygulamaları, olduğumuzdan daha güvensiz hissetmemize sebep olabiliyor

Neyse ki, ofis içi toplantılar için tek adres video konferans uygulamaları değil. İlginç bir şekilde, Rockstar Games’in açık dünya tabanlı popüler oyunu Red Dead Redemption 2, şimdilerde kurumsal toplantılar yapmak için kullanılıyor. İngiliz yazar ve illüstratör Viviane Schwarz, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Zoom’un berbat olduğunu ve editöryel toplantılar yapmak için Red Dead Redemption 2’yi tercih ettiklerini söyledi.

Zoom ve Skype toplantılarından, e-postalardan ve telefon görüşmelerinden bıktıklarını belirten Schwarz, bunun yerine kovboy olarak ateş başında fikir alışverişi yapmaya karar verdiklerini ifade etti. Fakat tahmin edebileceğiniz gibi, 19. yüzyılın sonlarında Amerika'da geçen bir aksiyon oyununda bunu yapmanın bazı faydaları ve dezavantajları var.

Görünüşe göre sanal kamp ateşinin etrafında oturmak, oyun içinde kahve demlemek ve sohbet etmek, kameraya gülümsemek için kendini kasan insanlarla video konferans yapmaktan çok daha keyifli. Oyun ayrıca Schwarz ve ekibinin, dijital olarak doğada dolaşmasına ve rakip çetelerle savaşarak, birlerine duydukları güveni pekiştirmelerine imkan sağlıyor. En azından oyunda.

Fakat Red Dead Redemption 2’deki toplantılar her zaman sorunsuz bir şekilde geçmiyor. Bazen kamp ateşinin kaybolmasına neden olan bir hata ortaya çıkabiliyor ve oyundaki diğer oyuncular kendilerini bir anda toplantının dışında bulabiliyorlar. Her şeye rağmen bir oyunda kurumsal bir toplantı gerçekleştirmek, oldukça cesur ve yenilikçi bir düşünce, ancak bu formatın herkes tarafından kabul görmeyeceğini söylemek sanıyorum yanlış olmaz.