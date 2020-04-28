Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle bugünlerde eğitim ve iş hayatı çoğunlukla Zoom gibi görüntülü sohbet uygulamaları üzerinden yürüyor. Preston Reid adındaki bir YouTuber, Zoom kullanıcılarının kamera karşısındaki duruşları ile alay eden oldukça eğlenceli bir video hazırladı.

Tahminimce çoğunuz Zoom ile dünyada milyonlarca insanı evlerine kapatan COVID-19 vesilesiyle tanıştınız. 2011’de piyasaya çıkan platform, aynı anda 30 kişi ile görüntülü konuşma imkanı sunuyor. Korona günlerinde evden çalışanların ve öğrencilerin en çok kullandığı uygulama haline gelen Zoom, Ocak 2019’da yalnızca günlük 10 milyon kullanıcıya sahipti.

Video konferans hizmeti devleri Microsoft ve Cisco'nun kendi arka bahçelerindeki göz göre göre kaçırdığı fırsattan inanılmaz bir şekilde yararlanan Zoom, bugün 300 milyondan fazla kullanıcıya ev sahipliği yapan devasa bir platforma dönüşmüş durumda.

Ocak 2019'da günlük 10 milyon kullanıcıya sahip olan Zoom, bugün 300 milyondan fazla kullanıcıya hizmet veriyor

İşlerini yüz yüze halletmeye alışmış olan bazı kişiler, video konferans sırasında bazı komik görüntülerin ortaya çıkmasına neden olabiliyor. Bundan yola çıkan Preston Reid adındaki bir YouTuber da, Zoom kullanıcılarının kamera karşısındaki duruşları ile alay eden oldukça eğlenceli bir videoya imza attı.

Reid’ın, “Farklı tipteki Zoomer’lar” adını verdiği iki dakikalık video, başlıktan da anlayabileceğiniz üzere, geçtiğimiz birkaç ay içinde Zoom kullanmayı öğrenmek zorunda kalan kişilerin ilginç bir koleksiyonunu sunuyor.

Preston Reid adındaki bir YouTuber, kullanıcıların Zoom ile imtahanlarına eğlenceli bir bakış açısı sunuyor

Video genel olarak, kameralarını konumlandırmada çok iyi olmayan insanları tiye alıyor. Tabii, Zoom görüşmeleri sırasında arka planda yer alan bazı detaylar da Reid için alay konusu olmuş. Reid’ın kanalında sadece 24 abonesi bulunmasına karşın bu videosu 32 binden fazla izlenme almış durumda. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan, sizleri bu eğlenceli video ile başbaşa bırakalım.

Farklı tipteki Zoom kullanıcıları ile alay eden video