Red Dead Redemption 2'den Yeni Oynanış Videosu

Rockstar Games'in yayınladığı son tanıtım videosuna göre Red Dead Redemption 2'de first-person modu bulunacak.

Merakla beklenen Red Dead Redemption 2'nin oynanışına yakından bir bakış sunan ikinci tanıtım videosu yayınlandı. Video, banka soygunlarından tutun tren soygunlarına ve açık dünya keşiflerine kadar farklı görev ve aktivite tiplerini göstermekte. Oyun içi aktiviteler sınırsız gibi görünüyor ve tüm bunlar baş döndürücü bir dünyanın üzerine inşa edilmiş durumda.

Tanıtım videosu aynı zamanda oyunculara, zamanı yavaşlatıp hedefleri boyama ve kritik düşman zayıflıklarını görme imkanı tanıyan genişletilmiş 'Dead Eye' hedefleme sistemine dair bir ipucu veriyor. Video ayrıca karakterin yaptığı seçimlerin önemi olduğunu da açıkça belirtiyor. Nitekim oyuncuların oyunu oynama şekli hikayeyi ve NPC'lerin karaktere yönelik davranışlarını etkileyecek. Son olarak, tanıtım videosu first-person modunu ve havadan görüntüleme için kullanılacak olan sinematik modunu da göstermekte.

Rockstar Games'in Playstation platformunda 105 GB'lık depolama alanı gerektirecek olan Red Dead Redemption 2'si, 26 Ekim 2018'de PlayStation 4 ve Xbox One platformları için yayınlanacak. Oyuncular, Sony'nin sunduğu bir paket sayesinde Red Dead Redemption 2'yi ve 1 TB'lık PlayStation 4 Pro'yu bir arada satın alabilecekler.