ABD’li sosyal medya sitesi Reddit’in CEO’su Steve Huffman, son dönemin en popüler sosyal medya platformlarından TikTok’u yaylım ateşine tuttu. Çin merkezli video paylaşım uygulamasını “parazit” olarak nitelendiren Huffman, kullanıcılara TikTok’u yüklememeleri çağrısında bulundu.

Lightspeed Venture Partners ve Slow Ventures tarafından düzenlenen “Social 2030” adlı konferansa katılan Reddit CEO’su Steve Huffman, kullanıcıların kısa formlu videolar çekebilmelerine olanak sağlayan TikTok uygulaması hakkında çok çarpıcı ifadeler sarf etti.

Genel kanının aksine, Silikon Vadisi’ndeki girişimcilerin TikTok’tan öğrenebilecekleri bir şey olduğunu düşünmediğini söyleyen Huffman, “Kullanıcıları her zaman dinlediği için bu uygulamaya temelde bir parazit, asalak gözüyle bakıyorum. Ayrıca kullandıkları parmak izi teknolojisi gerçekten dehşet verici. Telefonuma böyle bir uygulama yüklemem mümkün değil” ifadelerini kullandı.

Reddit CEO'su: TikTok Bir Parazit

İnsanlara sürekli olarak, “bu tip casus yazılımları telefonunuza yüklemeyin” dediğini belirten Reddit CEO’su, TikTok’un Çin hükümeti ile iş birliği yaptığına dair iddialara atıfta bulundu. Geçtiğimiz yıl ABD’de en çok indirilen mobil uygulama olan TikTok, etkinlik boyunca bir dizi tartışmanın konusu oldu ancak popüler sosyal medya platformunu en çok eleştiren kişi kesinlike Huffman’dı. Eski Facebook Ürün Yönetimi Başkan Yardımcısı Sam Lessin ise TikTok’un sosyal medya dünyasına bir dizi önemli yenilik getirdiğini ve çeşitliliği artırdığını savundu.

Elbette, herkes Reddit CEO’su gibi düşünmüyor. popüler sosyal medya platformu Snapchat’in çatı şirketi Snap’in CEO’su Evan Spiegel, geçtiğimiz ay yaptığı bir açıklamada TikTok’u sevdiğini ve büyük bir hayranı olduğunu söylemişti.

Kullanıcıların sosyal statüden ziyade yeteneklerini göstermek için TikTok’ta içerik oluşturduğunu belirten Spiegel, sahip olduğu olağanüstü potansiyel sayesinde Instagram’ı dahi tahtından edebileceğini ifade etmişti. Çinli teknoloji firması ByteDance tarafından geliştirilen kısa formlu video uygulaması TikTok, 2019’daki indirilme sayılarında Instagram’ı geçmeyi başarmıştı.