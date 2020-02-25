ABD’li teknoloji devi Apple ve Çin merkezli video paylaşım platformu TikTok, ABD Kongresi’nde Çin ile ilişkilerinin mercek altına alındığı duruşmaya katılmayı reddetti. ABD Senatörü Josh Hawley'nin davetini geri çeviren şirketler, ifade verme talebini kabul etmedi.

Amerikan The Washington Post gazetesinin haberine göre Apple ve TikTok, 24 Şubat’ta Çin ile ilişkilerini incelemek adına yapılan duruşmada ABD Senatosu'na ifade vermeyi reddetti. TikTok’un ABD için ulusal güvenlik sorunu olduğunu iddia eden ve platformu Pekin hükümeti ile iş birliği yapmakla suçlayan Cumhuriyetçi Parti Senatörü Josh Hawley, hem TikTok’u hem de Apple’ı 4 Mart’ta düzenlenen oturuma davet etmişti. Fakat her iki şirket de bu daveti geri çevirdi ve duruşmada ifade vermeyi reddetti.

Habere göre Çinli video paylaşım platformu TikTok, komite ile daha sonraki bir tarihte görüşmek üzere bir temsilci göndermeyi planlıyor. Apple’ın ise henüz böyle bir tasarrufta bulunmayı düşünmediği ifade ediliyor. Apple ve TikTok, geçen yılın kasım ayında da benzer bir duruşmayı pas geçmişlerdi.

Apple'ı, Çin ile bağları nedeniyle sık sık eleştiren ABD Senatörü Hawley, şirketin Pekin hükümetine karşı tepkisiz tutumunun “sorunlu” olduğunu ifade etti. Cupertinolu firma, geçtiğimiz ekim ayında Hong Kong bölgesindeki polislerin konumunu gösteren “HKmap.live” adlı bir uygulamayı App Store’dan kaldırmıştı. Apple CEO’su Tim Cook, Hong Kong'un teknolojik suç ve siber güvenlik biriminden güvenilir bilgiler aldıklarını ve polis memurlarının şiddete maruz kalmaması için uygulamanın kaldırıldığını ifade etmişti.

Apple ayrıca Çin hükümetinin talebi üzerine Hong Kong'daki protestolarla ilgili özel bir bölüme sahip olan Quartz haber uygulamasını da Çin’deki Apple Store’dan kaldırmıştı. Apple’ı, Çin’in uyguladığı sansürlere boyun eğmekle suçlayan Amerikalı senatörler, ABD’li şirketin Pekin hükümetinden gelen sansür taleplerinin ayrıntılarını açıklaması gerektiğini belirtiyor.