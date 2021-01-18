Redmi K40'ın Etkileyici Batarya Performansı Ortaya Çıktı

Redmi Genel Müdürü Lu Weibing, şirketin çıkaracağı yeni amiral gemisinden bir ekran görüntüsü paylaştı. Weibing tarafından paylaşılan ekran görüntüsü, telefonun etkileyici bataryasını gün ışığına çıkardı.

Redmi'nin bu ay içerisinde çıkması beklenen yeni amiral gemisi Redmi K40 serisi hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Üstelik bu bilgilerin kaynağı, Xiaomi Başkan Yardımcısı, Çin Bölgesi Başkanı ve Redmi Genel Müdür Lu Weibing'ti. Yani kaynağın oldukça güvenilir olduğunu söyleyebiliriz.

Lu Weibing, şirketin yeni amiral gemisi K40 serisi çıkmadan önce cihazla ilgili yeni ekran görüntüleri paylaştı. Peki, oldukça Redmi Genel Müdüründen gelen bu bilgiler nelermiş gelin hep birlikte bakalım.

Redmi K40 serisiyle ilgili ortaya çıkan yeni bilgiler

Amiral gemisi bir cihaz olarak Snapdragon 888 ile birlikte gelmesi beklenen K40'ın batarya ömrü de oldukça uzun olacak gibi duruyor. Gizmochina'da yer alan habere göre Weibing'in paylaştığı ekran görüntülerinde 10,5 saatlik kullanımın ardından telefonun batarya doluluk oranı halen %64 olarak görünüyor. %64'lük şarjla kalan kullanım ömrü ise 25 saat 4 dakika.

Bu kullanım süresinden sonra kalan batarya doluluk oranı oldukça etkileyici. Ancak 10,5 saatlik bu kullanım süresinin tasarruf modunda mı yoksa yoğun kullanımda mı geçtiği belirtilmemiş. Dolayısıyla burada bir soru işareti bırakmamız gerekiyor.

2400 x 1080 piksel çözünürlüğe sahip olacak olan bu cihazın batarya kapasitesiyle ilgili herhangi bir bilgi paylaşılmamış olsa da 4.000 mAh'tan daha yüksek olması bekleniyor. Lu Weibing, ayrıca daha önce yaptığı bir açıklamada cihazın fiyatıyla ilgili de açıklamalarda bulunmuştu. Weibing'e göre telefon, 2.999 yuan (vergisiz 3.455 TL) fiyat etiketine sahip olacak.