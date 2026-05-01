Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri

Samsung Kararını Değiştirmedi: Galaxy S27 İki Farklı işlemci ile Gelecek

Galaxy S27 serisiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı. İddialara göre Samsung, işlemci tarafında yine bölgesel farklılık stratejisini sürdürecek.

Deniz Şen

Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy S27 serisiyle ilgili ilk bilgiler gelmeye başladı. Ortaya çıkan iddialara göre şirket, önceki nesillerde olduğu gibi çift işlemci stratejisini sürdürmeyi planlıyor.

Bu strateji kapsamında bazı modellerde Samsung’un kendi geliştirdiği Exynos işlemciler kullanılırken, bazı pazarlarda Qualcomm imzalı Snapdragon yongalara yer verilecek.

16
17

Çift işlemci stratejisi devam edecek.

16

Samsung, son yıllarda amiral gemisi modellerinde iki farklı işlemci kullanma yoluna gidiyor. Galaxy S26 serisinde de benzer bir yaklaşım görülmüş; bazı bölgelerde Exynos, bazı bölgelerde Snapdragon tercih edilmişti. Galaxy S27 serisinde de aynı yaklaşımın sürmesi bekleniyor. Özellikle standart ve Plus modellerde bu ayrımın devam edeceği konuşuluyor.

Ultra modelinde Snapdragon

17

İddialara göre Galaxy S27 Ultra modeli ise küresel çapta Snapdragon işlemciyle gelebilir. Bu durum, performans beklentisi yüksek kullanıcılar için daha tutarlı bir deneyim sunmayı hedefliyor. Öte yandan, Samsung’un Exynos tarafında da önemli geliştirmeler üzerinde çalıştığı belirtiliyor. Yeni nesil Exynos işlemcinin daha iyi ısı yönetimi ve stabil performans sunması hedefleniyor.

Samsung, çift işlemci stratejisiyle maliyet ve tedarik dengesini korumayı amaçlıyor. Galaxy S27 serisinin 2027’nin başlarında tanıtılması ve kısa süre içinde satışa sunulması bekleniyor.

Tanımadığınız Numara Kalmayacak: Ücretsiz Numara Sorgulama Nasıl Yapılır?

Arkadan Bakınca iPhone'a Benzeyen Aşırı Uygun Fiyatlı Telefon POCO C81 Tanıtıldı

Türkiye'ye de Gelecek iPhone Benzeri Tasarımlı HONOR 600 Serisi Tanıtıldı: İşte Fiyatları ve Özellikleri

Çok Uygun Fiyata 7000 mAh Bataryayla Gelen POCO M8 5G Tanıtıldı

Sudan Ucuz Fiyata İyi Özellikler Sunan Tablet Redmi Pad 2 9.7 Tanıtıldı

iPhone 18 Hakkında Her Şey: Sürpriz Çıkış Tarihi, Fiyatı ve Özellikleri…

10.200 mAh'lik Devasa Bataryaya Sahip Bütçe Dostu Telefon vivo Y600 Pro Tanıtıldı

Samsung, Galaxy S27'de Yıllardır Aynı Kalan Kamera Tasarımını Değiştirmeyi Planlıyor

NASA, Dünyanın Dört Bir Yanındaki Yer Yüzü Şekilleriyle İsminizi Yazabileceğiniz Web Sitesi Açtı

PlayStation 5'i Oyuncu Bilgisayarına Dönüştüren Yazılım Geliştirildi

Nokia'nın Değeri 1 Yılda 3 Katına Çıktı: "Battı, Bitti" Denilen Nokia Ne Yaptı da 18 Yılın Zirvesine Ulaştı?

BYD Seal 08 Tanıtıldı: 1.000 Kilometre Menzil ve 5 Dakikada Şarj

Yeni Peugeot 408 Resmen Türkiye'de: İşte Türkiye Fiyatı!

Anthropic'in Düzenlediği Claude Code Hackathon'unu Bir Türk Kazandı! İşte Geliştirdiği Sistem

