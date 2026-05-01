Galaxy S27 serisiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı. İddialara göre Samsung, işlemci tarafında yine bölgesel farklılık stratejisini sürdürecek.

Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy S27 serisiyle ilgili ilk bilgiler gelmeye başladı. Ortaya çıkan iddialara göre şirket, önceki nesillerde olduğu gibi çift işlemci stratejisini sürdürmeyi planlıyor.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Bu strateji kapsamında bazı modellerde Samsung’un kendi geliştirdiği Exynos işlemciler kullanılırken, bazı pazarlarda Qualcomm imzalı Snapdragon yongalara yer verilecek.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Çift işlemci stratejisi devam edecek.

Samsung, son yıllarda amiral gemisi modellerinde iki farklı işlemci kullanma yoluna gidiyor. Galaxy S26 serisinde de benzer bir yaklaşım görülmüş; bazı bölgelerde Exynos, bazı bölgelerde Snapdragon tercih edilmişti. Galaxy S27 serisinde de aynı yaklaşımın sürmesi bekleniyor. Özellikle standart ve Plus modellerde bu ayrımın devam edeceği konuşuluyor.

Ultra modelinde Snapdragon

İddialara göre Galaxy S27 Ultra modeli ise küresel çapta Snapdragon işlemciyle gelebilir. Bu durum, performans beklentisi yüksek kullanıcılar için daha tutarlı bir deneyim sunmayı hedefliyor. Öte yandan, Samsung’un Exynos tarafında da önemli geliştirmeler üzerinde çalıştığı belirtiliyor. Yeni nesil Exynos işlemcinin daha iyi ısı yönetimi ve stabil performans sunması hedefleniyor.

Samsung, çift işlemci stratejisiyle maliyet ve tedarik dengesini korumayı amaçlıyor. Galaxy S27 serisinin 2027’nin başlarında tanıtılması ve kısa süre içinde satışa sunulması bekleniyor.