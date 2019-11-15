Redmi Note 8 Pro, Kararlı MIUI 11 Güncellemesine Kavuştu

Xiaomi'nin açıkladığı resmi güncelleme takvimine göre aralık ayında güncelleme alması beklenen Redmi Note 8 Pro, bazı ülkelerde kararlı MIUI 11 sürümüne şimdiden kavuşmaya başladı. Gelin bu sürpriz güncellemenin detaylarına yakından bakalım.

Çinli teknoloji devi Xiaomi, akıllı telefon pazarında her geçen gün yerini daha da kuvvetlendiriyor. Sunduğu fiyat/performans ürünleriyle kullanıcıların yüzünü güldüren şirket, yaklaşık 2 ay önce duyurduğu ve ilk 24 saatlik satış rakamlarıyla rekor kıran Redmi Note 8 Pro'nun kullanıcılarını, yaptığı bir sürpriz ile mutlu etti.

64 MP çözünürlüğündeki kamerasıyla oldukça konuşulan bir cihaz olan Redmi Note 8 Pro, uygun fiyata sunduğu özelliklerle de satın alınabilir cihazlar listesinin üst sıralarına oynamıştı. Adeta amiral gemilerine kafa tutan cihaz, bugün itibarıyla bazı ülkelerde MIUI 11'in kararlı sürümüne kavuştu.

MIUI 11'in kararlı sürümü, beklenenden erken geldi:

Bildiğiniz gibi Xiaomi, daha önce akıllı telefonlarına gelecek MIUI 11 güncellemesi için bir takvim yayınlamıştı. Açıklanan tarihlerde Redmi Note 8 Pro'nun güncelleme tarihi olarak aralık ayına işaret edilmişti. Bugün bazı ülkelerdeki MIUI forumlarında ortaya çıkan ekran görüntülerine göre güncelleme, beklenenden erken gelmeye başladı.

Xiaomi'den henüz güncelleme için resmi bir açıklama gelmemiş olmasına rağmen Hindistan ve diğer bazı ülkelerdeki Redmi Note 8 Pro kullanıcıları, güncellemenin ekran görüntülerini internet ortamında paylaştı. Güncellemenin bazı kullanıcılara ulaşıp bazı kullanıcılara ulaşmaması durumu ise dağıtımın kademeli olarak yapıldığını gösteriyor.

MIUI 11 güncellemesi, Redmi Note 8 Pro'ya hangi yenilikleri getiriyor?

Forumlarda paylaşılan ekran görüntülerinden anlaşıldığı üzere Redmi Note 8 Pro'ya gelen güncelleme, 587 MB boyutunda ve ekim ayının güvenlik yamasını da beraberinde getiriyor. Güncellemenin getirdiği yenilikler arasındaysa şunlar dikkat çekiyor:

Tam ekranlı cihazlar için optimize edilmiş tasarım

Notlar uygulamasına görev fonksiyonunun eklenmesi

Kullanıcıların kolayca ulaşabilecekleri doğa sesleri

Redmi Note 8 Pro'ya gelen MIUI 11 güncellemesinin Android 9 tabanlı olduğunu da ekleyelim. Bilindiği üzere şu an Android 10 tabanlı MIUI 11 sürümü kullanan tek cihaz Mi 9T Pro. Xiaomi'nin yakın zamanda diğer telefonlarında da güncellemeleri Android 10'a dayandırması bekleniyor.

Siz de bir Redmi Note 8 Pro kullanıcısıysanız ve henüz güncelleme uyarısı almadıysanız telaş etmenize gerek yok çünkü güncelleme kademeli olarak dağıtılıyor. Yine de telefonunuzun Ayarlar kısmından yazılım güncellemelerini sürekli olarak kontrol etmenizde yarar var.