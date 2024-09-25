Xiaomi, 48 dolarlık çok ucuz fiyatına rağmen 18 gün pil ömrü ve Bluetooth arama dahil birçok iddialı özellik sunan Redmi Watch 5 Lite'ı tanıttı. İşte özellikleri.

Xiaomi’nin daha uygun fiyatlı cihazlarla karşımıa çıkan alt markası Redmi, telefonlar dışında farklı kategorilerden ürünler de üretiyordu. Akıllı saatler de bunlardan biriydi. Şirket, şimdi de yeni modeli Redmi Watch 5 Lite’ı tanıttı.

Redmi Watch 5 Lite’a ilk baktığımızda dikdörtgen benzeri bir ekranla geldiğini görebiliyoruz. Çok uygun fiyata iddialı özellikler sunan cihazın Apple Watch modellerine bir hayli benzediğini söylemek mümkün.

48 dolara satılacak Redmi Watch 5 Lite neler sunuyor?

Watch 5 Lite, büyük olarak nitelendirebileceğimiz 1,96 inçlik AMOLED bir ekranla geliyor. 410x512 çözünrülüğe ve 600 nite kadar ulaşabilen parlaklığa sahip bu ekran, hem parlak hem de ayrıntılı görüntü sunabiliyor. Gün ışığı gibi yerlerde rahat görülebilir bir görüntü performansı sergiliyormuş.

Metalik tasarımı, hem onu şık hâle getiriyor hem de dayanıklılığını artırıyor. Öyle ki şirketin aktardığına göre cihazda 5 ATM su geçirmezlik derecesi var. Bu da 50 metre derinliğe kadar dayanabilir demek. Yani duş alma, yüzme veya yağmur gibi durumlardan etkilenmeyecek.

En öne çıkan özelliklerden biri de Bluetooth arama. Diğer saatlerde de gördüğümüz bu özellik, dahili mikrofon ve hoparlörü sayesinde doğrudan saatten arama yapma ve aramaları yanıtlama imkânı sunuyor. Ayrıca Xiaomi, cihazda gürültü engelleme teknolojisi olduğunu ve bu şekilde cihazın arka plan sesleri azaltarak daha iyi bir arama deneyimi sunduğunu belirtmiş.

Tabii ki yeni bir akıllı saat varsa yeni sağlık özellikleri de vardır. Cihaz, hem spor hem de sağlık takibi konusunda kapsamlı özellikler sunuyor. 7/24 kalp atış hızı, SpO2 sensörü, uyku ve stres takibi, adet döngüsü takibi gibi sağlık özellikleri var. 150’den fazla spor moduyla her türden aktivitenizi takip etmenizi sağladığını da ekleyelim.

Pil ömrü ise uygun fiyatına göre etkileyici. Cihazda 470 mAh’lik pil bulunuyor. Normal şartlar altında 18 güne kadar şarj sunabiliyormuş. Ancak düzenli sağlık izleme ve Bluetooth arama kullanıldığında bu süre 12 gün civarına düşüyor. Yani hâlâ gayet yeterli.

200’den fazla saat yüzüyle sunulacak Redmi Watch 5 Lite, 48 dolarlık gerçekten de çok ucuz bir fiyata sahip.